ZAGREB SE GUŠI U SMEĆU, U DVA KVARTA JE KRITIČNO: ‘Ovo je izvor zaraze, štakori će početi dolaziti’

Nije Jakuševac jedini problem koji imaju građani grada Zagreba, a da je vezan uz otpad.

Naime, građani tvrde kako s ulica nitko ne odvozi ono što su ostavili nesavjesni građani.

“Živim u Zagrebu već 60 godina. Ovakvu gomilu smeća, osim na televizijskim prijenosima iz Napulja, nisam imao prilike vidjeti. A sad sam otprilike vidio kako to izgleda u Napulju”, rekao je Zagrepčanin Zlatko Knežević za RTL.

Stanovnici Gajnica tvrde da im otpad dovoze i iz drugih dijelova grada.

“Ja stalno pitam i oni mi kažu da je to javno smetlište za ovaj kraj. Ljudi koji to donose, jer ja sam ih i snimila i pitala, jedan me i napao”, tvrdi Mira Kekez.

Izvor zareze

Isti problem imaju i stanovnici Trešnjevke na kojoj mnogi nesavjesno odlažu otpad.

“Tu je sigurno već jedno dva tjedna i raste svaki dan. Evo sad je već došlo skoro da se ne može ni proći. Ovo je izvor zaraze, štakori će početi dolaziti”, kazao je Hrvoje Karass Trešnjevke.

Pomoćnik voditelja podružnice Čistoća, Slavko Ivanda, kaže kako oni rade u kontinuitetu te da će u roku nekoliko sati ili najdalje jedan ili dva dana, djelovati, veće probleme negira iako ih vidi i sam gradonačelnik.

“Imali smo određenih problema, imamo ih još. To će trajati još jedno 10 do 15 dana. Natječaj za odvoz tri vrste otpada je prošli tjedan završen. Ljudi su uvedeni u posao i za 2 tjedna će svi ti deponiji biti prošlost. To je tako. Jednostavno ponekad morate i to pretrpjeti”, zaključio je gradonačelnik Milan Bandić.