U samom središtu Zagreba, jednoj od turističkih najprometnijih ulica - Tkalčićevoj; danima već teku fekalije. Vlasnici restorana i kafića koji se nalaze u neposrednoj blizini govore da im je nakon višegodišnjih prepirki i prepiski s Gradom prekipjelo.

Na terase kafića i restorana na "Tkalči" ljetne temperature izmamile su ljude, no svega 200-tinjak metara dalje, nalazi se potok fekalija koji teče sve do šetnice uz Tkalču, kroz Kožarsku ulicu, iz susjedne Radićeve.

Prebacivanje loptice

"Državne, odnosno Gradske institucije se pozivaju da je ovo privatni problem, a ja kažem da to nije privatni problem već da je to javni problem odnosno da je to na javnoj površini grada Zagreba", rekao je jedan od vlasnika restorana za RTL Danas. "Problem je to što je pukla kanalizacijska cijev koja se slijeva iz Radićeve. Međutim, trebalo bi se prokopati ovaj dio koji je privatni, a koliko ja znam gospođa živi u inozemstvu i nije ju baš briga i to stoji već dvije godine neriješeno", objasnio je vlasnik.

S druge strane, nadležne institucije tvrde da je javni kanal ispravan i funkcionalan te da je problem isključivo u vlasnici.

Radi se o problematici na internoj odvodnji privatne parcele objekta Radićeva ulica 40, koja je u vlasništvu gospođe s većinskim boravištem u Švicarskoj. Ona, pak, nije baš susretljiva po pitanju rješavanja tog problema.

Popravak cijepi odgađaju iz Vodoopskrbe i odvodnje, a dolazili su i radnici Čistoće te komunalni redari. Dok se tako odgovornost prebacuje s jednih na druge, ugostitelji će se i dalje morati nastaviti crvenjeti pred gostima zbog potoka fekalija.