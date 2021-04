Kratkotrajna promjena vremena u subotu samo je uvertira u pravo zimsko razdoblje koje nas čeka nakon Uskrsa

Kratkotrajna promjena vremena koja je zahvatila Hrvatsku donijela je u kopnenim krajevima gotovo zimski ugođaj. Osim što kiša pada gotovo u cijeloj Hrvatskoj, u Gorskom se kotaru stvorio snježni pokrivač, a pahulja je bilo i na Medvednici. Zagreb je doživio nevjerojatne preobraćaje vremena, jer je nakon kiše oko 14 sati uz jak pljusak i grmljavinu na istoku grada, u Španskom, na zapadu, počela padati tuča veličine lješnjaka. Na kraju se oko 15:45 u potpunosti razvedrilo. U Dalmaciji, pak, uz kišu puše i jaka bura, zbog čega je osjetno zahladilo, javlja RTL.

‘Povijesno zapisana promjena’

No, to je samo uvertira u nešto dulju i nepovoljniju prognozu vremena za sljedeći tjedan. Naime, portal Severe Weather Europe piše kako bi nadolazeća promjena vremena mogla biti i povijesno zapisana. Arktička hladna fronta bi, prema njihovim prognozama, već za Uskrs mogla zahvatiti Skandinaviju, a potom se preko Britanije i Irske proširiti prema Njemačkoj, a potom i Sredozemlju.

“Snježne mećave mogle bi pogoditi Alpe i zahvatiti Balkan već u utorak, a očekuje se i mraz koji bi mogao naštetiti vegetaciji koja je zbog toplog vremena već procvjetala”, navode iz SWE-a.

Njihove simulacije pokazuju da bi sjevernu Italiju, zapadnu Sloveniju i Hrvatsku mogle zasuti ogromne količine snijega za ovo doba godine. Sve će najprije početi s kišom, koja će prijeći u snijeg koji bi mogao padati čak i uz more. Procjenjuje se da bi moglo pasti i do 30 centimetara snijega, poglavito u Sloveniji. Temperature bi mogle biti niže i do 15 stupnjeva od prosjeka za travanj u Hrvatskoj, a osjet hladnoće će dodatno pojačavati jaki vjetrovi koji će uzrokovati miješanje toplog mediteransko te hladnog arktičkog zraka, pa su na moru moguće i pijavice.

Prevrtljivo vrijeme

Prognostičari upozoravaju da i vrlo niske temperature i mraz mogle nanijeti značajnu štetu procvalim voćkama i ostalom raslinju. Još od veljače, za koju se u pučkom žargonu govori da je prevrtljiva, svjedoci smo nestabilnog vremena. Tada su, naime, zabilježene visoke temperature za to doba godine, ali i saharski pijesak. Ožujak je ponovno donio hladni val, a zatim i prave proljetne temperature. Sada nam, čini se, ponovno stiže zimsko vrijeme.