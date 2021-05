‘ZAGREB NIJE MAFIJAŠKI GRAD’: Klisović o paleži automobila žene koja se požalila na buku sljemenske žičare

‘Našim dolaskom na vlast ovakve mafijaške metode zastrašivanja građana više se neće tolerirati’, izjavio je Klisović komentirajući palež automobila žene koja se požalila na buku sljemenske žičare

SDP-ov kandidat Joško Klisović poručio je u petak da on, kada postane gradonačelnik Zagreba, neće tolerirati mafijaške metode obračuna s kritičarima gradske vlasti, aludirajući na palež automobila koji se povezuje s kritikama projekta sljemenske žičare.

“Našim dolaskom na vlast ovakve mafijaške metode zastrašivanja građana više se neće tolerirati”, izjavio je Klisović novinarima u Dotrščini komentirajući palež automobila u vlasništvu žene koja se žalila novinarima na buku sljemenske žičare.

‘Zagreb nije mafijaški grad’

Na taj je slučaj jučer je prvi skrenuo pozornost Renato Petek, kandidat za Klisovićeva zamjenika. Petek je sugerirao i moguću povezanost kritike upućene velikom projektu gradske vlasti i uništavanja imovine građana.

No, Klisović je danas odbio prejudicirati povezanost prije nego što policija utvrdi svaki detalj tog događaja. Ako postoji veza, to stvara atmosferu straha u gradu. Ja ću kao gradonačelnik to spriječiti, poručio je Klisović. “Mi to nećemo tolerirati. Zagreb nije mafijaški grad i takvih metoda neće biti u ovom gradu kada ja budem gradonačelnik”, rekao je.

Polaganje cvijeća na Dotrščini

Klisović je povodom Dana oslobođenja Zagreba, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe položio cvijeće na Spomen području Dotrščina te poručio da će se SDP suprotstaviti svakom obliku revizije povijesnih događaja i činjenica.

“Ovo je mjesto najvećeg masovnog zločina u Zagrebu, ovdje je ubijeno više od 7000 ljudi, antifašista koji su nas upisali u kartu pobjednika u Drugom svjetskom ratu i omogućili nam da u današnjoj slobodnoj Europi postanemo članica Europske unije”, istaknuo je Klisović. “Ovo je zlatnim slovima upisano u povijest Hrvatske”, poručio je iskazujući zahvalnost antifašistima za podnesenu žrtvu.