Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih za RTL Danas govorio je o intervencijama koje su vatrogasci imali nakon strašnog nevremena u Zagrebu.

Otkriva kako je njihov kolega koji se u srijedu ozlijedio pilom. "Na sreću, nakon jučerašnji stradavanja i prvih informacija kada je izgledalo jako opasno, kolega je operiran i pušten već doma svojoj obitelji", rekao je Jembrih.

Na pitanje može li usporediti potres i ovu oluju, kakvi su razmjeri štete, odgovara da će to vidjeti po broju intervencija. "Ne brojimo intervencije, nego na kraju dana popunjavamo statistiku. Danas i je bilo više od 250 intervencija, a tu su i DVD-ovi. Nevjerojatno je da još pristižu nove dojave. Ujutro je bilo njih 60-70 po satu, sad je to palo na 30. Broj drveća i količina štete su nevjerojatni. Ako uspoređujemo s potresom, čini nam se da je sada više poziva nego za vrijeme obadva poziva", rekao je Jembrih.

Vatrogasci su se nosili s vrlo teškim situacijama, jedna je bila na Vrhovcu kada je vozačica spašena i to bez ozljeda i to iz vrlo teške situacije. "Našu sugrađanku poklopilo je drvo, vrlo slično se dogodilo sa sugrađaninom koji je preminuo. Mislim da se radilo o centimetrima i da bi to drvo uzelo još jedan život. U toj situaciji najbolje se vidjelo što se događa - ljudi koji su pokušavali izvući ženu, nisu dobili niti jednu hitnu službu u gradu jer su svi telefoni bili zauzeti! Svakome je njegova situacija najbitnija, svako drvo i crijep, ali prvih par sati moramo razmišljati o drugima, govorim tu i o vatrogascima, Hitnoj pomoći, policiji, službi 112. Ne tražiti informacije je li došlo nevrijeme, kada je to evidentno. Treba samo zvati u slučaju neposredne životne ugroženosti", apelirao je Jembrih.

Jako nastradalo Špansko

Inače, oluja je najviše pogodila zagrebačko naselje Špansko. Cijeli je krov sinoć odletio sa zgrade, pa je stan jedne obitelji ostao pod vedrim nebom. "Prozor mi je odletio s druge strane, dijete ga je držalo. Ovaj je na pola otišao, da ga nismo držali, otišao bi“, kazala je Suzana Mance.

"Bilo je katastrofa. To još nisam doživio. Mi smo bili na balkonu, supruga i ja smo držali vrata od balkona da ne izbije“, rekao je jedan stanovnik Španskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjetar sa zgrade iščupao krov. Pogođena obitelj: 'Prozor je odletio s druge strane, dijete ga je držalo'

U pola sata glavni grad postao je gotovo neprepoznatljiv. I službe i građani su složni - od potresa ništa gore nisu doživjeli, a sanacija je krenula čim se oluja zaputila prema istoku. Ljudi ovakve prizore u Zagrebu ne pamte. "Skroz kad smo se vozili po Zagrebu, sve je strgano, porušeno“, rekao je Josip.

11000 puta zvonili su hitni telefoni 112 i 193, i to ne samo jučer, već i danas. "Črnomerec je sinoć bio lom nad svim lomovima. Takvo što još nije viđeno“, rekao je Branko.