Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na presici u podne objavio je da je postignut dogovor sa sindikatima Holdinga i ZET-a. Najavio je i da će doći do poskupljenja za građane. Službeno se još mora provesti proces mirenja, no on bi sada trebao biti tek formalan nakon što je dogovor o povećanju materijalnih prava postignut na sastanku s Tomaševićem i Upravom Holdinga u gradskoj upravi.

U roku od tjedan dana bit će potpisan novi kolektivni ugovor koji će vrijediti naredne tri godine. Dogovor je bitan jer osigurava mir, stabilnost i gradonačelnik kaže da je u pitanju veliki paket za koji smatra da je opravdan s obzirom na okolnosti, inflaciju, nedostatak radnika… A to su problemi koji se itekako manifestiraju i na gradska poduzeća.

'Inflacija je, rastu cijene svega'

12.20 - Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET Zagreb, rekao je da su nakon dva mjeseca konačno postigli suglasje. "To se odnosi na bruto i neto dijelove."

Tomašević je objasnio i kako će se financirati ovaj dogovor. "Tri su izvora. Jedan su interne uštede u Holdingu, drugi je da će morati doći do korekcije cijena. Doći će do poskupljenja ionako kod opskrbe, to sam već najavio. Ne mislimo svakoj komunalnoj usluzi povećavati cijene. Inflacija je, rastu cijene svega. Što će točno porasti, kada i kako - moramo proći s koalicijskim partnerima. I treći izvor financiranja je gradski proračun", najavio je gradonačelnik.

Je li vas prestrašio štrajk, pitali su novinari Tomaševića. "Ne, ja sam rekao i na sastanku - ako se treba dogoditi, neka se dogodi. Ne možemo ugroziti opstojnost firme."

"Apsolutno smo sve napravili da Holding ne ode u stečaj", kaže Tomašević dodajući da je gradska vlast morala podijeliti 700 otkaza i da ne dolazi u obzir da bi sklopili bilo kakav dogovor koji bi utjecao na likvidnost poduzeća.

Tomašević: 'Postigli smo dogovor sa sindikatima'

12.00 - "Postigli smo dogovor, postigli smo kompromis. Postigli smo dogovor o novom kolektivnom ugovoru", rekao je Tomašević i dodao kako bi novi kolektivni ugovor trebao biti potpisan do kraja tjedna i da će vrijediti tri godine.

"Ovo je velik paket. Dogovor je bitan jer osigurava mir i stabilnost", rekao je i dodao da za paket smatra da je opravdan s obzirom na okolnosti, inflaciju, nedostatak radnika… "A to su problemi koji se itekako manifestiraju i na gradska poduzeća. Važno je osigurati funkcionalnost gradskih poduzeća.

Jasno je da moramo unaprijediti osnovne uvjete rada", kaže gradonačelnik dodajući kako je potrebno unaprijediti i kvalitetu usluga. Tomašević kaže i kako smatra da je potpuno opravdano to da radnicima smeta nepravedna sistematizacija koja se nije mijenjala 20 godina te da je ona izvor mnogih nezadovoljstava. "Odlučili smo riješiti nešto što se 20 godina nije rješavalo ni u Holdingu ni u ZET-u."

Dogovoreno je da osnovica ide pet posto gore od 1. siječnja, a još tri posto od 1. srpnja. Dižu se i prava po neoporezivim isplatama, a povećavaju se i stalni dodaci, otkrio je Tomašević. Kaže kako smatra da je to socijalno pravedno u ovo doba krize.

Tomašević pomaknuo press konferenciju

11.10 - Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, u 11 sati trebao je održati press konferenciju gdje je javnost trebao obavijestiti o sastanku s predstavnicima sindikata. Ipak, presica je pomaknuta na 12 sati jer sastanak još traje.

Nova ponuda Holdinga

9:58 - Predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga - ZET Dražen Jović izjavio je u utorak da je uprava Holdinga sindikatima, s kojima je u procesu mirenja, dan prije njegova isteka dala novu ponudu o povećanju materijalnih prava u toj komunalnoj tvrtki koju treba analizirati.

"Jučer je došlo do novog momenta u procesu mirenja, Uprava Holdinga sindikatima je ponudila novi paket povećanja materijalnih prava koji je na tragu onoga što su sindikati tražili još u studenome", rekao je Hini Jović koji, zajedno s predstavnicima još četiri sindikata, sudjeluje u procesu mirenja.

Uoči nastavka mirenja, pregovarački odbor sindikata u 9 sati se sastaje sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, a nastavak pregovora s Upravom Holdinga je u 17 sati, u Vukovarskoj ulici. I dalje nema dogovora između predstavnika sindikata Holdinga i Uprave. Nema dogovora oko povećanja plaća za svih 7000 radnika, a ako se ne dogovore danas onda se stječu uvjeti za generalni štrajk.

Nastavak pregovora

Pregovori se nastavljaju danas u 9 sati kada predstavnici sindikata dolaze na razgovor kod gradonačelnika Tomislava Tomaševića, doznaje N1. Nakon toga, u 11 sati, Tomašević će održati svoju redovnu press konferenciju, a u 13 sati ide razgovarati s radnicima u Čistoći. U poslijepodnevnim satima, u 17, sindikati Holdinga razgovarat će s miriteljicom.

Nova ponuda Uprave na stolu?

U ponedjeljak, od 15 sati započeo je sastanak pet sindikalnih predstavnika i troje predstavnika Uprave Holdinga. Sastanak je trajao do iza 21 sat, a Jutarnji list doznaje da je atmosfera na sastanku bila nešto bolja nego što je bila proteklih dana. Ipak, izgleda kako su ostvareni neki pomaci.

"Nova ponuda Uprave je na stolu, to možemo potvrditi. Promijenili su retoriku, sada više nije samo ‘naše ili nikako‘. Sindikati su ostali na svojim pozicijama i za to imamo podršku radnika. Moramo reći da je svima u interesu da do dogovora dođe", ispričao je izvor.

Glavni prijepor zbog kojeg ne dolazi do mirenja dviju strana je povećanje plaća radnika. Neslužbeno, Holding sindikatima nudi paket od 60 milijuna kuna za plaće radnika, a sindikati traže 87 milijuna. Međutim, Uprava je sada ipak spremnija na kompromise.

'Ako dođe do štrajka, sve će stati'

Dražen Jović, predsjednik Sindikata Zagrebačkog holdinga – ZET Zagreb, sinoć je na HRT-u rekao kako cijeli proces pregovora u Zagrebačkom holdingu traje od studenoga prošle godine. Nakon što se vidjelo potkraj prosinca da se pregovori kako kaže, ne vode u dobroj vjeri, sindikati su pokrenuli proceduru mirenja.

Na pitanje kako bi izgledalo da dođe do generalnog štrajka radnika, Jović je rekao kako bi se završio proces mirenja, nakon toga bi sindikati odredili poslove koji se ne smiju prekidati. Još jednom je naglasio da štrajk ne zazivaju ni sindikati, a ni radnici.

“Ako dođe do štrajka sve će stati u Gradu Zagrebu. Od Zrinjevca, Čistoće, Zagrebačkih cesta, Zagreb parkinga, Gradskih groblja, dakle, svih sastavnica Holdinga”, istaknuo je.