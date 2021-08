Nova karta ECDC-a donijela je promjenu što se tiče grada Zagreba - više nije zelen, već narančast. Danas Zagreb broji 92 novozaražena koronavirusom. A što ako se zacrveni? Odgovore na to i još nekoliko važnih pitanja RTL-u je dala zamjenica ravnatelja HZJZ-a Sandra Šikić.

"Zagreb je narančast, to nas nije iznenadilo jer otpočetka srpnja intenzivno pratimo epidemiološku situaciju, brojevi lagano i kontinuirano rastu. Broj pozitivnih raste. To je dovelo do ove incidencije koja u gradu Zagrebu iznosi trenutačno 84, 14 dnevna incidencija. Ono što bih isto tako htjela istaknuti. Gotovo polovica novooboljelih u gradu Zagrebu imaju izloženost s godišnjih odmora. Zarazili su se izvan grada Zagreba. Isto tako oko 10% slučajeva je import iz drugih zemalja", rekla je Šikić.

Odgovorila je na pitanje kako to da raste broj zaraženih unatoč visokoj procijepljenosti. "Visok je postotak procijepljenosti, ali znamo i da su sada oboljele mlađe osobe do 35 godina, a isto tako najmanje procijepljenost je najmanja u toj populaciji oko 20%. Stoga i ovim putem apeliramo na mlađe osobe da dođu na cijepljenje. Otvorena su vrata neka dođu koji god dan žele da bi spremni dočekali jesen", objasnila je.

Možemo spriječiti ulazak u 'crveno'

Na pitanje što ako crveni uđemo u jesen, odgovorila je: "Ako se ne budemo cijepili u dovoljnom postotku i ako se nećemo pridržavati epidemioloških mjera, može se dogoditi da dođemo u crvenu zonu. To svakako možemo sami spriječiti. Izbjegavati veća okupljanja, nositi maske, kada nije moguće održavati fizičku distancu i ponavljam: cijepiti se", kaže Šikić.

I dalje postoji opcija da se nastava ponovno održava online. "Pa svakako. Ovist će o epidemiološkoj situaciji, ali to je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, a svakako ovisi o epidemiološkoj situaciji", rekla je Šikić.

Što s Covid potvrdama?

Hoće li na jesen biti potrebna covid potvrda za odlazak u primjerice restoran? Šikić kaže - sve je opcija. "Pa da, čujemo puno opcija, ali svakako nadležan za donošenje takvih odluka je nacionalni stožer. Sigurna sam da će se sagledati sve okolnosti, sukladno svim opcijama i da će se donijeti ispravna odluka gdje su covid potvrde nužne, neophodne, a gdje ne", zaključila je.