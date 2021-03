ZAGREB JE BOLESTAN GRAD: Ferdelji kaže da je financijska rupa veća od procjena: ‘Za vraćanje u normalno stanje ne treba više od 6 ili 7 mjeseci’

Vladimir Ferdelji ovoga puta ne ide u gradonačelničku utrku, ali je otkrio svoj recept za vođenje metropole

Nezavisni zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i kandidat za gradonačelnika na lokalnim izborima 2013., Vladimir Ferdelji ovoga puta neće se kandidirati. Ipak, opisao je kakav bi trebao biti nasljednik Milana Bandića.

“S obzirom na to kakav je čovjek potreban Zagrebu, on treba imati tri ključne karakteristike. Jedna je kompetencije, druga je da ima sustav vrijednosti koji razdvaja javno i privatno, običnim riječima da je pošten, i treće da ima dovoljno energije. Prve dvije rekao bih da imam, ali treću nemam. Sa 67 godina, prehodanim infarktom, operacijom srca, preboljenim KOPB-om… Ja sam bio direktor 30 godina. Osam godina sam u Skupštini”, pojasnio je Ferdelji na N1.

Opisao je i kako vidi metropolu u ovom trenutku. “Zagreb je osiromašen, u prilično je lošem stanju u financijskom, kadrovskom, organizacijskom smislu. Zagreb je bolestan. Liječnici koje ćemo sad birati, trebali bi ga izliječiti. Ja ne vjerujem da bi trebalo puno vremena za to. Za vraćanje u normalno stanje grada ne treba više od šest ili sedam mjeseci”, uvjeren je Ferdelji.

Proračunska rupa pet puta veća

Ipak, mogao bi se pojaviti otpor prema tako brzim i radikalnim promjenama, unutar postojećeg sustava. “Otpor će biti veliki, slamanje tog otpora bit će najteži zadatak novih ljudi… Najvažnije je slomiti prvu stepenicu tog otpora. Uspiju li to, svi će se ostali okrenuti za njima”, smatra on.

Međutim, nije toliko optimističan kad je riječ o gradskim financijama. Iako se spekulira o dvije milijarde kuna minusa, Ferdelji drži da je ta brojka pet puta veća.

“Mislim da su dubioze i dublje. Mislim da je potrošen cijeli jedan proračun unaprijed. To je oko 10 milijardi kuna. U to sam prilično siguran. Dvije milijarde i 200 milijuna kuna su samo obveznice koje dolaze na naplatu za desetak godina, fiktivni krediti koji su išli praktično kroz najmove iznose 700 ili 800 milijuna godišnje…”, nabrajao je Ferdelji i konstatirao da dobro organizirana, energična i poštena skupina ljudi grad može dovesti u red.

“Izabrati najbolji tim to je jedna od ključnih stvari. Ako se pročelnička mjesta budu dijelila po partijskom ključu, onda će to peglanje trajati cijeli mandat, možda i više, možda se neće i ništa napraviti”, ocijenio je Ferdelji te prokomentirao one koji će se u svibnju pojaviti na glasačkim listićima.

Filipović ispred Klisovića

“Nisu se još pojavili svi kandidati. Bit će ih i više, relativno ozbiljnih. Oni koje neću podržati sigurno su kandidati velikih stranaka. Velike stranke imaju veliku manu da imaju silno članstvo koje očekuje da će riješiti njihove probleme kad dođu na vlast. Naravno da ne mogu tražiti kandidata kojega ću podržati među onima koji su podržavali bivšeg gradonačelnika”, rekao je Ferdelji i otkrio tko su njegovi favoriti.

“Podržat ću neke od kandidata kao Tomašević, Petek, javit će se još poneko. To su kandidati koji su mladi, imaju puno energije i jednu veliku prednost: nemaju ekipu koja će pokriti određene resore. Otvorit će stvarne natječaje, izabrati najkompetentnije ljude na ključne funkcije. Najviše izgleda imaju Tomašević i Filipović ili Klisović, pa mislim Filipović čak i više od Klisovića”, procijenio je.

Na ljude iz Bandićeve stranke uopće ne računa jer su oni “tamo došli kao pratioci, a ne vođe.” Rekao je da su dosad velike stranke održavale Bandića na sceni. Ako bi u prvom krugu ispao SDP-ov kandidat, onda je biračko tijelo SDP-a išlo Bandiću. Ista stvar se događala i u slučaju neuspjeha HDZ-ova kandidata, posebno ako bi u drugom krugu bio sučelit s alibi kandidatom.

