ZAGREB ISELJAVA GRUNTOVNICU IZ PROSTORA NSK: U ‘dnevnom boravku zagrebačkih studenata’ grade se dvorane za EU

U prvih šest mjeseci 2020. godine, dok će Hrvatska predsjedavati Vijećem EU-a, u Zagrebu će biti održano više od 200 sastanaka

Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine predsjedati Vijećem EU zbog čega će se prenamijeniti neki prostori Nacionalne i sveučilišne. Upravo taj kompleks bit će to vrijeme sjedište Europske unije. Do kraja godine će, stoga, iz NSK iseliti gruntovnica, no studenti će i dalje moći koristiti čitaonicu i knjižnicu. Izuzetak će biti samit šefova država i vlada kad će postojati posebni sigurnosni propisi.

Uređivanje novih prostorija u NSK koštat će državni proračun oko 60 milijuna kuna, a moći se koristiti i nakon završetka hrvatskog presjedanja Unijom, pa bi tako velika dvorana mogla uskoro postati druga scena HNK, a razmišlja se i o uređenju muzeja rijetkih i starih rukopisa.

Uskoro kreće javna nabava

Kompleks NSK je izabran zbog lokacije, ali i zbog postojećeg neiskorištenog prostora veličine 2700 kvadrata. Kad se tome pribroje prostori gruntovnice, ukupno će se dobiti 7200 kvadrata u kojima će se, uz veliku dvoranu, napraviti i više manjih dvorana za sastanke.

Očekuje se da će se u šest mjeseci predsjedanja u NSK biti održano 200 sastanaka na ekspertnoj i 20 sastanaka na visokoj razini, te jedan ili dva samita šefova vlada, piše Večernji.

Postupci javne nabave počinju na jesen.