ZAGREB IMA NOVOG KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA, POZNATOG PSIHIJATRA: ‘Kandidirao sam se jer se bojim da budale ne prevladaju’

“Agrameri kao lista, kojim dečkima i curama ja pripadam po tom miljeu, ideološki su posve neopterećeni”, rekao je Vukušić

Herman Vukušić, psihijatar iz KBC-a Zagreb, bit će jedan od kandidata za zagrebačkog gradonačelnika na nadolazećim lokalnim izborima.

Zoran Šprajc ga je ugostio u RTL Direktu zbog toga što je nedavno preležao teži slučaj korone, a u međuvremenu je ispalo da se Vukušić još jednom želi okušati u politici.

“Ima ona poslovica, pametniji popušta. Ali kad se to desi, onda budale zaista zavladaju svijetom. Zato sam se kandidirao i na parlamentarnim izborima na listi gospodina Škore. Sada sam na nezavisnoj listi Agramera i možda moja kandidatura izgleda svježe, ali Agramer je još od osmog mjeseca prošle godine imala nekoliko godina s gospodinom Barićem koji je na kraju odustao. Onda su se dečki meni obratili”, rekao je Vukušić.

“To su ljudi koji nemaju ideologije”

Davor Filipović je najavio kako će se u Hrvatskoj proizvoditi cjepivo protiv raka.

“Neka obećanja mi se čine na granici zdravog razuma i svaki preduboki komentar išao bi izvan granica moje struke. To sam komentirao u objavi na Facebooku. Ne znam bi li plakao ili se smijao. Očito Filipović ne zna proces koji prethode nečemu takvom kao što je proizvodnja cjepiva. Drugo, ako se referirao na Sumamed, kao naš originalni hrvatski proizvod. Pfizeru je trebalo pet godina da proširi distribuciju koju smo u međuvremenu prodali. Imunološki institut koji je djelovao na području cijele Jugoslavije, bio je ključna institucija za proizvodnju cjepiva i on je uništen. Ovo nije moj prvi juriš na grad. Našao sam obećanje HDZ-a iz 1997. za Sveučilišnu bolnicu da će to biti bolnica sa svim sadržajima. A Filipovićeva predviđanja za tvornicu cjepiva mogla bi se ostvariti u generaciji unuka moje djece”, kazao je Vukušić.

Šprajc ga je upitao zna li ćirilicu.

”Znam. Znao sam da ćete me to pitati. Kao prvo, idemo od toga da sam desno. Agrameri kao lista, kojim dečkima i curama ja pripadam po tom miljeu, ideološki su posve neopterećeni. Vi ćete vidjeti po sazivu ljudi koji su na listi i lijevo i desno. Znači to su ljudi koji nemaju ideologije, znači prihvaćamo sve, i dotepenke i dojdeke, mi kažemo dojdeke. Prema tome, to se nekad, za nas koji smo kasne mladosti i koji se sjećamo nekad kad su bili kondukteri u tramvajima, kad je bila gužva onda bi kondukter rekao: Sredina, ajmo naprijed! E, to su Agrameri”.

Zagreb kao europska i svjetska prijestolnica gamerske industrije

A što Vukušić nudi u svojoj kampanji?

”Agrameri neće davati nekakva mega obećanja, ima program koji je, prvi koji smo počeli govoriti o inkorporaciji…znači svi se sad u Hrvatskoj ponašaju kao da se ništa nije dogodilo, kao da nema pandemije, a mi ćemo morati živjeti u postpandemijskom svijetu. Nijedan program, nijedno obećanje koje je dano to ne uzima u obzir. Mi imao program koji je to uzeo u obzir, ali da stavimo to po strani. Dva temeljna obećanja koja ćemo izvršiti: Zagreb će dobiti jedan od najmodernijih centara za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama u okviru kojeg će se provoditi programi, koji su znanstveno dokazani i na temelju kojih će Zagreb zaista dobiti svoje mjesto pod stručnim i znanstvenim mjestom Europe i svijeta. A drugo, od Zagreba bi voljeli napraviti i europsku i svjetsku prijestolnicu gamerske industrije jer Hrvatska ima ogromni potencijal što nitko nije prepoznao”.

Vukušić je bio skeptičan prema mjerama.

”Referirat ću se na vaš jučerašnji prilog koji je bio fantastičan, upozorili ste na jednu akutnu opasnost. Ja sam tamo, dok sam ležao dvadeset dana, od razine sestara do ljudi koji su brinuli za mene čuo jednu zabrinjavajuću činjenicu. Težina korone kao bolesti koju smo mi doživjeli prošlo proljeće makar je bilo više pacijenata koji su bili stacionarni, u odnosu kliničke slike korone danas je kao da uspoređujemo kamilicu s bojnim otrovom. Jedno je znanost o kojoj priča moj kolega s godine Ivica Đikić, ali drugo je kad kliničar primjećuje i kad ima svoje kliničke impresije da se nešto zbiva. Prema tome, s ovog mjesta, kao netko tko je prebolio tu tešku bolest zaista bih poručio građanima, nije još gotovo. Čuvajte se pazite, obavezno se odazovite na cijepljenje, i ja sam napisao davno cijepiti se, da. Dakle, za mlađu populaciju svakako preporučam vektorska cjepiva, to je kod nas AstraZeneca, za stariju može genetsko jer zbog životne dobi puno je manja šansa da će se dogoditi nekakva nuspojava”.

