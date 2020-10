‘ZAGREB IMA IZMEĐU 50.000 I 100.000 ZARAŽENIH’; Lauc tvrdi: ‘Blizu smo vrhunca epidemije’; Ima dokaz koji objašnjava zašto imamo toliki rast

Nedjelja je. Ostanite doma (edit: otići u prirodu gdje nema ljudi je još puno bolja opcija). Nemojte postati dio ružne statistike. Sve je više dokaza da se virus širi aerosolno, a onda ga gotovo ne možete izbjeći…, poručuje Gordan Lauc

Nakon objave da je u Zagrebu u nedjelju 286 ljudi pozitivno na koronavirus, odmah se na Facebooku oglasio znanstvenik Gordan Lauc, koji je ustvrdio kako smo blizu vrhunca epidemije u Zagrebu, te je građanima poručio da danas ostanu doma ili da odu u prirodu gdje nema ljudi.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

‘Sada je jasno zašto imamo ovako snažan porast’

‘Jučer sam objavio rezultate japanske studije o značaju vlažnosti zraka, a sada su objavljeni rezultati jedne velike studije iz Amerike https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.16.341883v1.

Pri temperaturi od 22 stupnja Celziusa i relativnoj vlažnosti zraka od 60%, SARs-CoV-2 virus se oko pet puta brže raspada no pri vlažnosti od 40% ili 80%. To je još jedan dokaz za snažnu sezonalnu prirodu SARS-CoV-2 i objašnjenje zašto sada imamo ovako velik porast. Srećom, ovo je parametar na koji možemo utjecati, tj. možemo se pobrinuti da nemamo suhi zrak u prostorijama u kojima boravimo.

O tome sam pisao, a i snimio filmić još u ožujku (https://my.glycanage.com/…/fighting-viruses-with-glycans). Filmić je na engleskom, no možete uključiti hrvatske titlove.

‘Blizu smo vrhunca epidemije u Zagrebu’

Nakon jučerašnjih skoro 400 slučajeva, danas je u Zagrebu 286 novih, što je jako velika brojka za nedjelju. Ne zaboravite da su to samo potvrđeni zaraženi, dok je broj stvarno zaraženih najmanje 10 puta, a vjerojatno i 20 ili 30 puta veći. Kad to još pomnožite s brojem dana koliko je osobna zarazna, vidimo da u Zagrebu vjerojatno imamo negdje između 50,000 i 100,000 ljudi koji su trenutno zaraženi. To znači da smo blizu vrhunca epidemije u Zagrebu.

‘Situacija bi se mogla početi popravljati za koji tjedan’

Nedjelja je. Ostanite doma (edit: otići u prirodu gdje nema ljudi je još puno bolja opcija). Nemojte postati dio ružne statistike. Sve je više dokaza da se virus širi aerosolno, a onda ga gotovo ne možete izbjeći… Dobra strana ove situacije je da bi se situacija mogla početi popravljati za koji tjedan, a do onda svi moramo biti maksimalno odgovorni prema sebi i drugima.’

