Građani se u Zagrebu mogu cijepiti na više punktova u gradu, podsjetila je u petak v.d. pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Mirela Šentija Knežević, istaknuvši kako nema potrebe da se provode pritisci za cijepljenje samo na frekventnim mjestima.

"Ostavlja se dojam u javnosti da je jedini punkt na kojem se naši građani mogu cijepiti je na Velesajmu, no to nije točno", kazala je Šentija Knežević.

Brojne druge lokacije

Osim na Velesajmu, cijepljenje bez naručivanja organizira i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) na dva punkta - u Rockefellerovoj 4 svake srijede od 16 do 18 sati, a na punktu u Ulici Radoslava Cimmermana 64a od 8 do 18 sati svakim radnim danom. Uz to, moguće je cijepiti se i u 11 ljekarni u Zagrebu, istaknula je.

V.d. ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Sandra Šikić podsjetila je da će se cijepljenje protiv covida-19 na Velesajmu, od 2. studenoga premjestiti u Paviljone 8a i 9, u kojima će građani na cijepljenje čekati u grijanom prostoru.

Termini cijepljenja na Velesajmu su ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 14,30 do 19 sati.

Sve dodatne informacije o cijepljenju, terminima i dozama koje su dostupne, nalaze se na internetskoj stranici grada Zagreba.

Šikić: Očekujemo rast brojeva

"Veseli nas pojačani interes građana za cijepljenje, to je jedini pravi put borbe s koronavirusom", kazala je Šikić.

Podsjetila je da osim na navedeni punktovima i u ljekarnama, građane još uvijek mogu cijepiti i liječnici obiteljske medicine.

Komentirala je i aktualnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, i ocijenila da bi brojevi novozaraženih i u sljedećim danima mogli rasti.

"Brojevi su i iznad tisuću dnevno, za očekivati je da rastu, ali pozivam građane da odgovornim ponašanjem, izbjegavanjem okupljanjem ukoliko nisu cijepljeni, pridonesu borbi protiv Covida-19", istaknula je Šikić.

Drive-in punkt na Velesajmu

Šenija Knežević najavila je da se od utorka, 2. studenoga, uspostavlja novi drive-in punkt za PCR testiranje na Velesajmu.

Uz njega, drive-in testiranje nastavlja se i u Mirogojskoj 16, u NZJZ “Dr. Andrija Štampar”, a PCR testiranje moguće je i u Domovima zdravlja u Zagrebu.

Dodatne informacije o testiranjima dostupne su na internetskim stranicama Grada Zagreba.