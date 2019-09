ZAGREB DOBIVA NOVU TRAMVAJSKU PRUGU? Ovo bi mogli biti prvi metri nakon 2000., zadovoljni će biti ljudi na Trešnjevci

Od Vukovarske bi tramvajska pruga trebala ići do Trešnjevačkog trga, ali u ovom trenutku nije poznato kada bi se projekt mogao realizirati

Grad Zagreb mogao bi proširiti trasu tramvajske pruge i to od Vukovarske do Trešnjevačkog trga, javlja Večernji list. Prvo bi se trebao napraviti dodatni kolni trak, proširiti parkiralište uz plac, a onda bi od Ulice Florijana Andrašeca do Trešnjevačkog trga trebala doći i pruga.

Mogli bi to biti prvi metri pruge nakon 2000. godine, a Grad zasad tek traži tvrtku koja će napraviti glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju Vukovarske na ovom dijelu. Radi se o otprilike 500 metara ceste. U Gradskoj upravi tvrde kako je ideja već napravljena te kako se moraju riješiti papiri vrijedni oko 300 tisuća kuna kako bi se dobila građevinska dozvola za radove, piše Večernji list.

ZET UVODI JESENSKI VOZNI RED ZA AUTOBUSE: Vraćaju se i četiri ukinute linije

Tri faze radova

Radovi će se odvijati u tri faze – prvo bi se trebao izgraditi dodatni kolni trak s južne strane Vukovarske, gdje bi se smjestio i nogostup, biciklistička staza te dio instalacija i komunalne infrastrukture. Nakon toga bi se parkiralište kod Trešnjevačkog placa trebalo proširiti za 35 mjesta. U trećoj fazi gradio bi se novi vodovod.

“Ovaj je projekt konkretno vezan uz projekt rekonstrukcije križanja Savske i Vukovarske, ali i produženja Šarengradske. Točnije, uz gradnju podvožnjaka istok-zapad na križanju Savske i Vukovarske te punog profila Šarengradske, kojim bi se povezao Jadranski most s Ulicom Florijana Andrašeca. Kad se ostvare ta dva preduvjeta, onda se mogu planirati i tračnice od Savske do Trešnjevačkog trga”, kazali su za Večernji u Urredu za promet koji nisu mogli reći kada bi se mogli stvoriti preduvjeti.

MINI REPORTAŽA IZ PAKLA: Vrhunac toplotnog udara provela sam vozeći se ZET-ovim busevima i tramvajima. Ovo je moja horor priča