Terenske ekipe oporavilišta za životinje tu su kad god stigne neki neželjeni gost iz divljine. Za Danas.hr, otkrili su kako će godinu završiti s više od 2000 intervencija zbog divljih životinja u glavnom hrvatskom gradu. U borbi s divljim životinjama koriste dosta opreme, kao što su, primjerice, specijalne rukavice.

"Pretežno je to njima borba za život. Kad vi njih ulovite, jednostavno, one se boje, mi smo predator, a one pokušavaju na sve načine da izbjegnu. Najteže nam je, iskreno, uloviti kunu. One se penju i po fasadama i svugdje di ima bilo što, s pandžicama svojim idu, nevjerojatno", otkrio je Darko Ozmec, voditelj terenske službe Skloništa za napuštene životinje Grada Zagreba.

