ZAGREB ĆE PREUZETI LETOVE KOJE JE IZGUBIO BEOGRAD: Dogovara se izravna zračna linija s glavnim gradom Kine

Letove između zagreba i Pekinga uvela bi aviokompanija Hainan Airlines i bila bi to jedina izravna zračna linija s Kinom u regiji nakon što je Hainan, zbog malog brja putnika, koncem prošle godine ukinuo letove iz Pekinga u Beograd

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u nedjelju se u Pekingu sastao s ministrom prometa Narodne Republike Kine Li Xiaopengom i tom su prilikom razgovarali o unaprjeđenju suradnje na području prometne infrastrukture. Među ostalim, razgovarali su i o povezivanju Zagreba i Pekinga izravnom zračnom linijom.

Poslovni dnevnik piše kako se već dulje vrijeme razgovara o izravnim letovima između Kine i Hrvatske, a ta je tema aktualizirana je nakon što je kineski konzorcij pobijedio na natječaju za gradnju Pelješkog mosta.

Jedina zračna linija s Kinom u regiji

Spominje se da bi letove uvela aviokompanija Hainan Airlines i bila bi to jedina izravna zračna linija s Kinom u regiji. Hainan je, piše Poslovni dnevnik, do kraja prošle godine imao letove iz Pekinga u Beograd, i to dva puta tjedno, ali ih je ukinuo zbog malog broja putnika. Hrvatsku je, pak, u prvih deset mjeseci prošle godine posjetilo 216 tisuća kineskih turista, što je 43 posto više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Posjet hrvatske delegacije Kini trajat će do 26. siječnja, a uz ministra Butkovića i predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ondje su i predstavnici HŽ Infrastrukture, Hrvatskih cesta i Lučke uprave Rijeka.

Butkovićev kineski kolega Li Xiaopeng kazao je da kineska strana potiče svoje kompanije da se javljaju na natječaje i na poštivanje rokova i propisa Hrvatske. Također je ustvrdio da je suradnja dviju zemalja u području infrastrukture tek u početnoj, ali jako dobroj fazi te da će biti nastavljena inicijativama Jedan pojas, jedan put i Kina+16.

