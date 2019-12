ZAGREB ĆE IMATI NAJSKUPLJU ŽIČARU U EUROPI? ‘Ova totalna improvizacija je zapanjujuća. Pa ni lift u zgradi se tako ne radi!’

Cijena izgradnje nove žičare je tijekom gradnje skočila za dvostruki iznos, a gradskoj oporbi je sumnjivo i zaduživanje ZET-a koji je u gubicima te otkup zemljišta na trasi žičare, između ostalog i 80.000 kvadrata bivšeg sanatorija na Brestovcu

Zagreb će imati najskuplju žičaru u Europi, tvrde oporbeni zastupnici. Naime, cijena projekta izgradnje 12 godina obećavane žičare na Sljemenu je s 300 milijuna skočila na 650 milijuna kuna. Oporba je ljutita jer je gradnja već daleko odmakla, a financijska se konstrukcija cijelog projekta zatvara tek sada i to zaduženjem.

“Totalna improvizacija i nepripremljenost samog projekta koja je stvarno zapanjujuća. Ja mislim da se tako lift u zgradi ne radi. Već se raspisao natječaj i krenulo se u radove, a fali više od pola milijarde kuna”, rekao je za Novu TV predsjednik Kluba lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević.

Nije poznato koliko će sve skupa na kraju koštati, niti kako će se platiti, jedino se zna da će to što nedostaje dati četiri banke; Zagrebačka, Privredna, OTP i HBOR. Gradska skupština je odobrila zaduženje ZET-a od 537 milijuna kuna, a na taj iznos dolazi još 112 milijuna kuna kamata. Pritom nije poznato je li kredit podignut samo za dovršetak dijela ili cijele žičare.

“Pri tome nitko ne zna što je u tom kreditu, donja stanica, samo žičara, i donja i gornja stanica ili rekonstrukcija sve infrastrukture. Dakle, sve je obavijeno velom tajne”, upozorava Anka Mrak Taritaš, čelnica GLAS-a na nelogičnosti vezane uz projekt čiji je izvođač GIP Pionir, tvrtka Bandićeva prijatelja Ranka Predovića, koja je i ranije dobivala poslove vezane uz izgradnju gradske infrastrukture.

Skupa žičara, skuplji javni prijevoz

Gradski zastupnik Renato Petek još je ranije upozorio kako će cijena gradnje sljemenske žičare biti oko četiri puta viša od gradnje žičare u Sarajevu. Rekao je kako je “za izgradnju sarajevske žičare potrošeno 26.570 kuna po metru, a za sljemensku će biti potrošeno više od 100.000 kuna.”

Sumnjivo je oporbenjacima i to kako je ZET, koji je inače u gubicima i posluje jedino zahvaljujući gradskim subvencijama, uspio dobiti kredit. Neki upozoravaju da bi u dogledno vrijeme zbog žičare mogao poskupjeti javni prijevoz.

“Bojim se da to dovodi u pitanje i opstojnost ZET-a kao javnog prijevoznika Zagreba, bojim se da će to dovesti u vrlo skoroj budućnosti i do poskupljenja javnog prijevoza u Zagrebu”, uvjeren je Tomislav Stojak, gradski zastupnik iz redova HNS-a, a Rada Borić iz Nove ljevice napominje: “Sljedećih 15 godina svake će godine ZET morati platiti 50 milijuna kuna kamata. Mi znamo kako posluje ZET, mi znamo kakvi su uvjeti u Zagrebu, kakvi su nam tramvaji, kakvi su nam autobusi.”

Otkupi i preuzimanja zemljišta

Cijeli projekt krije još nepoznanica. Jedna od njih je i međupostaja Brestovac, koja bi se trebala nalaziti na zemljištu bivšeg sanatorija, koje je sada u vlasništvu Dječje bolnice Srebrnjak, čiji je ravnatelj, Boro Nogalo, pod sumnjivim okolnostima nedavno smijenjen. Naime, gradska vlast ga je smijenila putem krnjeg Upravnog vijeća bolnice navodno zbog nepravilnosti pri zapošljavanju liječnika, no on ističe kako je otpušten zbog 80.000 kvadrata zemljišta na Brestovcu i projekta izgradnje centra medicinske translacije vrijednog 60 milijuna eura.

Bandić na sve kritike odmahuje rukom i sarkastično naziva oporbenjake “virtualnim demokratima”. No, ono što nije virtualno jesu rastući troškovi izgradnje žičare, koji bi se još mogli povećati otkupom nekoliko privatnih parcela, čija bi cijena mogla biti vrtoglavo visoka. Dosad je samo za to izdvojeno 3,7 milijuna kuna.

