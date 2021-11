U organizaciji Grada Zagreba, brzo antigensko testiranje (BAT) moguće je obaviti na sedam lokacija, izvijestili su u ponedjeljak uoči uvođenja šire upotrebe covid-potvrda.

Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, covid-potvrde će u javnim i državnim institucijama od sutra biti obvezne za građane i zaposlenike. U zemlji se očekuje velika potreba za testiranjem, a iz Grada Zagreba ističu da se građani mogu testirati na sedam lokacija. Među njima, za testiranja u domovima zdravlja potrebna je prethodna naružba na stranici brzi test, dok za testiranje u Poliklinici Zagreb najava nije potrebna.

Sedam lokacija testiranja brzim antigenskim testom

Testiranje je dostupno u Domu zdravlja centar, i to u covid-ambulanti na Sigetu (Avenija Većeslava Holjevca 22), svakim radnim danom, vikendom i blagdanom od 12 do 16 sati, zatim u covid-ambulanti na Krugama (Kruge 44), i to ponedjeljkom, srijedom i petkom brzi test moguće je napraviti od 9 do 14 sati, a utorkom i četvrtkom od 14 do 20 sati.

U Domu zdravlja Zagreb istok moguće se testirati u covid-ordinaciji u Grižanskoj (Grižanska 4), od 12 do 16 sati svakim danom, vikendom i blagdanom. Zatim, moguće je obaviti test na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 (covid-ambulanta Doma zdravlja Zagreb Zapad - PBF), također od 12 do 16 sati svaki dan. Testirati se može i na adresi Park Stara Trešnjevka 3, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 15 sati, te utorkom i četvrtkom od 7 do 12 sati.

U Poliklinici Zagreb, testira se u Borovju (Zdeslava Turića 1) ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 13,15 do 19,15 sati te utorkom i petkom od 7,15 do 14 sati. Testiranje se obavlja i u Gajnicama (Argentinska 2), ponedjeljkom od 9 do 13, utorkom, četvrtkom i petkom od 7,15 do 13,15 te srijedom od 9 do 18 sati. Za individualna testiranja nije potrebna prethodna najava, ističe se na stranicama Poliklinike Zagreb.

Cijena testiranja je 100 kuna

Kako stoji na stranici brzi test, testiranje se obavlja uzimanjem brisa nazofarinksa, uzimanje brisa je bezbolno i traje svega nekoliko sekundi. Nakon testiranja slijedi naplata, te izdavanje nalaza s rezultatom testiranja. Cijena testiranja je 100 kuna, a plaćanje je moguće u gotovini u kunama, ili kartično. Nalaz je dvojezičan, na hrvatskom i engleskom jeziku.