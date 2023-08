Ako ovih dana na zagrebačkim ulicama primjetite ljude koji na leđima nose čudne ruksake i kamere, ne brinite. Riječ je o Appleovim kamerama koje koriste za snimanje i mapiranje grada za Apple Maps.

U Hrvatskoj će se trenutno mapirati samo Zagreb i okolica, a snimanje će trajati do 18. kolovoza. Na službenim stranicama Applea piše kako se provode geodetska mjerenja vozilima po cijelom svijetu da bi se prikupili podaci potrebni za poboljšanje aplikacije Apple Maps i pružanja podrške značajci Look Around.

Pazi se na privatnost

No, napominju da će povremeno opet posjetiti određene gradove i lokacije da bi održali visoku kvalitetu i ažuriranost karte.

"Neka mjerenja koja provode pješaci koriste sustav ugrađen u ruksak, a služi za prikupljanje podatka koji se mogu koristiti izravno u aplikaciji Apple Maps, kao što je značajka Look Around. Druga mjerenja koja provode pješaci koriste iPad, iPhone ili druge uređaje za prikupljanje podataka u svrhu poboljšanja karte. Ta mjerenja koja provode pješaci omogućuju poboljšanje i ažuriranje aplikacije Apple Maps u područjima u kojima nije moguća vožnja vozilom", piše Apple.

Ipak, prilikom provođenja mjerenja i snimanja pazi se na privatnost ljudi - lica će biti zamagljena, kao i registarske tablice na automobilima.