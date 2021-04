Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar zatražio je uvođenje odluke o obveznom nošenju maski na otvorenom zato što je primijetio da ih ljudi ne nose u gužvama

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar zatražio je od Nacionalnog stožera civilne zaštite uvođenje mjere obveznog nošenja maski i na otvorenom prostoru. “Sve mjere koje mi kao županija predlažemo Nacionalnom stožeru idu u smjeru da pokušamo prevenirati mjerama jer kad vam se nešto dogodi, onda samo liječite. S mjerama pokušavate spriječiti ono najgore. Kod nas momentalno i nije tako loša situacija kada gledate u odnosu na ostale županije”, rekao je župan za N1.

Istaknuo je da su na području njegove županije uočili da građani ne nose maske kad se nalaze u većim grupama na javnim mjestima, poput autobusnih i željezničkih kolodvora, ali i tijekom održavanja krizmi i pričesti.

“Iako se crkva dobro organizirala, primijetili smo da roditelji i rodbina koji dolaze vani ne nose maske. To je razlog zbog čega smo tražili da se i na takvim događanjima i na javnim prostorima nose maske. Naravno da ljudi koji borave na velikim trgovima gdje nema velikog broja ljudi i gdje se može odražavati razmak od 1,5 metar, ne trebaju nositi maske”, kazao je Kolar.

Dobar posao s cijepljenjem

Kolar smatra da se u Krapinsko-zagorskoj županiji u pogledu cijepljenja radi dobar posao. “Odlučili smo se na drugačiji pristup. Na 70 mjesta gdje imamo ambulante cijepimo naše sugrađane. S obzirom na to da smo cijepili starije sugrađane i kronične bolesnike, procijenili smo da je lakše da to napravi njihov doktor u njihovoj ambulanti, nego da organiziramo masovna cijepljenja u sportskim dvoranama”, pojasnio je župan.

Istaknuo je da do sada liječnici u županiji nisu dobivali velike količine doza, svega 20 do 40 doza koje bi potrošili u roku od tjedan dana. “Procijepili smo oko 20.000 ljudi s prvom dozom, a to je oko 16 posto”, rekao je Kolar i poručio da je cjepivo jedini način da se pobijedi pandemija. Zbog toga je pozvao građane da se cijepe, a osvrnuo se i na platformu cijepise. “Od nacionalne platforme neće biti neke koristi”, zaključio je župan Kolar.

