Stjepan je iznenadio ekipu Hitne pomoći koja ga je vratila u život pa su pri susretu plakali i smijali se

Stjepan Medvedec (52) iz Šemnice bio je 30 minuta klinički mrtav, a u život ga je vratio tim Hitne medicinske službe iz Krapine. U toj medicinskoj ekipi su dr. Iva Miloš, tehničarka Matea Hršak i vozač Zdravko Presečki. Prve Stjepanove riječi kada se “vratio” među žive bile su: “Sve me boli”.

“Bog zna što su oni mene ispitivali i što sam im sve rekao. Što god da su me pitali, sve bih im ispričao. Ja se ničega ne sjećam. U magli mi je da je vozač vozio kao lud, da je doktorica vikala ‘brže… imamo ga… nemamo ga’. Ali meni je to sve mutno. Kao da vam netko ugasi televizor i ostanete u tami”, govori Stjepan za za portal NI Zagorje malo mjesec dana nakon, kako sam kaže, “drugog rođenja”.

Progovorio u transportu

Stjepanu je sve krenulo od srca te mu je 10. listopada pozlilo kada se srušio u dvorištu ispred kuće. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije poziv je dobio u 15,01 sati. Za osam minuta bili su u Šemnici.

“Ključnu je ulogu odigrala pacijentova susjeda Marija Šalković, medicinska sestra u Domu zdravlja, koja je započela laičku reanimaciju. Kad smo mi stigli, preuzeli smo reanimaciju aparatima. Nakon što smo ga dva puta ‘šokirali’, dobili smo ritam, aplicirali lijekove i jurili prema Krapinskim Toplicama u Magdalenu. Održavali smo mu dišni put putem do bolnice. Uspio je prodisati samostalno i počeo je odbacivati samopomagalo za održavanje dišnog puta. Progovorio nam je u transportu”, prisjeća se mlada liječnica Iva Miloš.

Prve riječi bile su mu: ‘Je*ote, sve me boli’

Dr. Miloš kaže da taj dan i tog čovjeka neće zaboraviti. Prošlo je pola sata od trenutka kada je Stjepanu pozlilo do uspješne reanimacije.

“Onesvijestio se zbog poremećaja rada srca. Njemu je srce stalo. Umjesto njegova srca, dok mi nismo stigli, srce je ‘kucala’ susjeda Marija, a nakon toga mi. Bila je to velika borba. Kad se ‘vratio’, odgovarao nam je na pitanja, ali se on toga ne sjeća. Prve riječi, još tijekom transporta, bile su mu ‘Je*ote, sve me boli”, prepričava kroz smijeh dr. Miloš.

Liječnica kaže da je Stjepan odgovarao na sva njezina pitanja, no on se ničega ne sjeća. Stjepan je iznenadio ekipu Hitne pomoći koja ga je vratila u život pa su pri susretu plakali i smijali se.

“Znam samo da ću doktoricu zapamtiti za cijeli život. Ne sjećam se njezinog lica, ali sam zapamtio glas i nikad ga neću zaboraviti”, rekao je Stjepan za NI Zagorje malo.

‘Drugi put sam se rodio’

Poslije pregleda u bolnici u Krapinskim Toplicama, Stjepanovo stanje je već bilo potpuno stabilno. Prevezen je u zabočku Opću bolnicu te je morao na šivanje jer je prilikom pada udario glavom u beton. Dr. Miloš priznaje da su mu pri reanimaciji slomili rebra. “Dali smo se 110 posto i posljedica slomljenih rebara je neminovna”, pojašnjava mlada liječnica.

“Joooj, ta rebra su me najviše boljela. Što bih im zamjerio? Pa drugi put sam se rodio. Petru sam pobjegao s vrata”, veselo govori Stjepan.