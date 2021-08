Klenovica je šarmantno mjestašce pored Novog Vinodolskog u koje se svake godine sjati velik broj turista. No, odvrata smrad i ružan prizor zagađenja mora fekalijama, mogao bi ih odvratiti. Neki od njih su zbog toga imali probavne smetnje.

"Prvi ovogodišnji i alarmantni problem je stanje mora koje je stravično! Razboljela se cijela plaža, a probavne smetnje, proljev i povraćanje te visoka temperatura normalna su pojava u većine djece. Ovako nešto može izazvati puno veću štetu te da bismo to izbjegli, nakon dvanaest godina posjećivanja iste plaže, primorani smo naći drugu s čistim morem", svjedoči čitateljica Novog lista.

Radi se da bi se odradilo

Dodaje kako je najveći problem u kampu koji se " proširio za 500 posto, a kanalizacija je ostala ista" te u zapuštenosti mjesta. Obavijestila je gradonačelnika Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, koji je samo obišao plažu, ali nije reagirao na upozorenja.

"U Klenovici se sve radi da bi se odradilo. Napravili su novu plažu, ali ulaz u more je grozomoran i u potpunosti neuređen. Na plaži je jedna kanta za smeće koja je očajna i sramota je da se tako nešto uopće može postaviti kao ‘urbana oprema’. Na zamolbu da se poveća broj kanti, gradonačelnik se osmjehnuo rekavši da bi bila dovoljna kada ljudi u nju ne bi bacali osobno smeće.

Svi žele turiste, ali ne i uložiti da se, za toliki priljev ljudi, uredi i infrastruktura koja je itekako potrebna. Na plaži nema javnog WC-a, nema kanti za smeće i nema dovoljno tuševa. Šljunak koji se nanosi na nove plaže je drobljenac na kojem si izrežeš stopala.

Smeće leti posvuda u popodnevnim satima, ostaci šute i drvenog iverja od postavljanja tunera stoje već dva mjeseca i nitko ne reagira. Tunere su od rascvjetanog drveta na koje se svaki dan netko našpranji. Stanje je stravično, ali preko svega bismo ponovo prešli, samo da imamo čisto more. Plaža je nažalost postala neprihvatljiva i neuporabljiva, pogotovo za djecu. Devastirana je i u srcu sezone nikog nije briga da zaštiti djecu i ljude koji se njome koriste", žali se čitateljica.

Gradonačelnik traži analizu

Na te je primjedbe reagirao gradonačelnik Cvitković. Vidio je fotografije mrlja u moru te je dobio pritužbe građana. "Potrebno je navedene mrlje analizirati i vidjeti radi li se o kanalizaciji ili kakvom drugom onečišćenju. Stanovnicima sam rekao da jave kada se pojavi mrlja kako bismo mogli reagirati. Također, objasnio sam im da na plaži na kojoj se kupaju nema nikakvog ispusta kanalizacije.

Imamo ispust dijela kanalizacije na koji je priključen kamp i nalazi se 300 metara od obale. Riječ je o legalnom ispustu koji funkcionira već godinama. Pokušavao sam im objasniti i da je more iznadprosječno toplo i uredno se događa cvjetanje mora, a onečišćenja smo hvatali i na obali Novog Vinodolskog te je ustanovljeno da je riječ o algama.

Osim toga, na području Grada imamo tri luke, Klenovicu, Povile i Novi Vinodolski, i dvije marine te uvijek netko može nešto ispustiti, a to su onečišćenja koje je teško kontrolirati", objasnio je gradonačelnik Cvitković.

'Nije nam u interesu uništiti i zagaditi more'

Dodao je da se dvaput tjedno uzimaju uzorci za analizu kakvoće mora, a rezultati su javno dostupni. Iako ne opovrgava da je zagađenja bilo, smatra da ono nije moglo nastati zbog ispusta iz kanalizacije. Sporna plaža ima koncesionara kojeg kontrolira Primorsko-goranska županija i koji je dužan brinuti o urednosti i čistoći.

"Imamo kategorizaciju Ministarstva turizma prema kojoj broj predviđenih, planiranih i dozvoljenih kampera iznosi 1881 gost, a ove godine najveći broj turista zabilježili smo 9. kolovoza, kada smo imali 1036 gostiju. Stoga, navedenog proširenja od 500 posto nema. Mehanički uređaj za pročišćavanje kanalizacije cijelog mjesta nalazi se u kampu te do ispuštanja ili istjecanja fekalija u more nije došlo. Također, plaža u kampu svakodnevno se čisti i uređuje. Nama, kao ni Gradu Novom Vinodolskom, ali i koncesionaru na plaži, nije u interesu uništiti i zagaditi more jer od toga živimo", osvrnuo se na optužbe Rade Zdrilić, vlasnik tvrtke Luje d.d., u čijem je vlasništvu i Kamp Klenovica.