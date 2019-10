ZAGAĐENA ARSENOM? Voda s ova četiri slavonska vodovoda nije za trudnice, rodilje, dojenčad, malu djecu ni za oboljele od raka!

Vodovodi u Semeljcima, Osijeku, Čepinu i Strošincima trebali bi nakon nekog vremena spustiti količine arsena u vodi na 10 mikrograma po litri

Europska komisija je ovih dana donijela odluku da se iz vode za ljudsku upotrebu dugoročno ukloni arsen. Ovom su odlukom zahvaćeni vodovodi u Semeljcima, Osijeku, Čepinu i Strošincima. Tako je preporuka da vodu s više od 10 mikrograma po litri ne koriste dojenčad, trudnice i rodilje, djeca do šest godina i oboljeli od raka, a primjerice u Semeljcima u vodi ima 22 mikrograma po litri arsena, pa se građani pitaju piju li zagađenu vodu.

U Općini Semeljci negoduju zbog toga jer smatraju da ovakve odluke stvaraju nepotrebnu paniku. Ističu kako se kod njih nije povećala vrijednost arsena u vodi, no ipak ovih dana se na prostoru općine mogu vidjeti cisterne i uređaji za pročišćavanje vode.

“Važno je da se parametri u vodi nisu mijenjali, niti je ona lošija nego prije, samo su privremeno dopuštena njegova odstupanja nakon čega arsen treba spustiti ispod 10 mikrograma”, kaže direktor Đakovačkog vodovoda Ivan Kočiš i dodaje da je Vodovod za osjetljive skupine osigurao cisternu vode u kojoj uopće nema arsena i postavio ju u vatrogasno dvorište u Semeljcima. Općinski načelnik Grga Lončarević dodaje da su osigurani i aparati za vodu za sve predškolske ustanove.

Dopušteno prekoračenje

No, Ministarstvo zdravstva u svom dopisu navodi kako je Europska komisija dopustila četirima vodoopskrbnim područjima u Slavoniji količinu arsena do 30 mikrograma po litri do 31. prosinca 2020., a do 20 mikrograma u vremenu od 1. siječnja 2021. do 1. srpnja 2022. za Semeljce i Strošince.

“S obzirom na to da je količina arsena u semeljačkoj vodi 22, a dopuštena granica ovom odlukom je 30, mi smo, dakle, još uvijek podosta ispod dopuštenog”, smiruje Kočiš lokalno stanovništvo i dodaje kako se uskoro gasi sadašnje vodocrpilište te će se voda bez arsena povlačiti iz Đakova. Do tad bi vodovod trebao mehanički pročišćavati vodu.

Odstupanje od dopuštenih količina arsena u vodi je moguće u najviše devet godina, a ovo je treće trogodišnje razdoblje odstupanja u Slavoniji. Zaključak Komisije je da je kratkotrajna izloženost ljudi koncentracijama manjima od 30 mikrograma po litri prihvatljiva u ograničenom vremenu bez rizika za zdravlje, dok se rizičnim skupinama preporuča voda iz alternativnih izvora zbog opreza.

Stijene krive za onečišćenje

Glas Slavonije piše da iz osječkog vodovoda poručuju kako su miješanjem bunarske i površinske vode iz Drave spustili razinu arsena, a to potvrđuju i analize Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u kojima stoji kako arsena u vodi ima između 7,5 i 8,5 mikrograma po litri.

Iz Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije također tvrde kako su količine arsena ispod 10 mikrograma te poručuju kako redovito provode analizu i prate stanje kakvoće vode u Strošincima.

U ministarstvu navode da prisutnost arsena u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju u istočnoj Slavoniji i Baranji, južnoj Mađarskoj, Vojvodini i zapadnoj Rumunjskoj nije rezultat onečišćenja, već prirodnog podrijetla stijena, s kojima voda dolazi u dodir.