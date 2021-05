‘Od 16 potpisa, tri ne razabirem tko su, tri se medicinske sestre i ostalo su radiološki tehnolozi. Prošli tjedan bila sam na Klinici za tumore, pola ovih potpisnika uopće nisam srela, ali bila sam svjesna kad sam najavila promjene u radu da ću naići na otpor’, rekla je Zadravec

Prošlog tjedna zdravstveni djelatnici Klinike za tumore KBC-a Sestre Milosrdnice održali su prosvjed kako bi kolegama radiolozima dali podršku, ali istovremeno i izrazili nezadovoljstvo situacijom nakon njihova odlaska.

No, u ponedjeljak je situacija ponovno kulminirala nakon što je 16 djelatnika Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju prijavilo predstojnicu tog Zavoda, prof. Dijanu Zadravec za mobing.

‘Gnjevna reakcija na prosvjed’

Jutarnji list u posjedu je prijava u kojima zaposlenici onkološke radiologije govore da su već pet godine sustavno zanemarivani te da se svaka komunikacija odvijala putem tajnice.

“Njezina reakcija na spontani kratki prosvjed je bila gnjevna, optužila nas je da napuštamo pacijente, a danas ujutro je ispitivala tko je bio na prosvjedu, od koga smo primili obavijest i tražila to u pisanom obliku. Imamo osjećaj sveprisutne kontrole i prisluškivanja njoj bliskih osoba i osjećamo se potpuno apsorbirani tim strahom i neizvjesnošću”, napisali su zaposlenici u prijavi.

Zadravec: ‘Do otpora je došlo nakon inicijative za transparentnim načinom naručivanja’

Zadravec se na prijave mora očitovati u roku od jednog dana, a za Večernji list je pojasnila da za neke potpise ne zna tko su te da je bila svjesna da će naići na otpor nakon što je najavila promjene u radu.

“Od 16 potpisa, tri ne razabirem tko su, tri se medicinske sestre i ostalo su radiološki tehnolozi. Prošli tjedan bila sam na Klinici za tumore, pola ovih potpisnika uopće nisam srela, ali bila sam svjesna kad sam najavila promjene u radu da ću naići na otpor. Nisu se žalili ni na što u posljednjih pet godina osim na radiološku opremu, a to sam i sama tražila, tražila sam posebno CT uređaj te UZV, dok je mamografski uređaj nabavljen”, rekla je Zadravec za Večernji.

Također, ističe da je do otpora došlo nakon što je htjela uvesti transparentan način naručivanja. “Tako bi se vidjelo jesu li to onkološki pacijenti iz Klinike ili privatni, jer se u sustavu koji su vodili upisivalo u tekicu, a poslije u digitalnu formu pa osim imena i prezimena te na koju pretragu pacijent ide, ne vidi se je li to naš pacijent ili privatni koji dolazi na pretragu”, rekla je.

Djelatnici su u svojim prijavama naveli i da im se predstojnica obraća “zastrašujućim i kaotičnim tonom, kao da su svi neznalice i da trebaju edukaciju”.

“Kako su moji radiolozi iz Vinogradske zamijetili da kolege u Klinici trebaju dodatne edukacije jer nisu pratili zadnje smjernice prema kojima se rade protokoli, tražila sam i edukaciju. U želji da zadrže stari način rada i da interesne grupe odcijepe Kliniku za tumore od KBC-a, došlo je do otpora”, rekla je Dijana Zadravec.

