ZADRAVEC SE NE OSJEĆA PROZVANOM: ‘Da su me zvali na prosvjed, ja bih došla. Ne skrivam se’

‘Pretrage se ne odgađaju, sve se redovno odvijaju. Predložila sam mjere ravnatelju kako prevladati ovu situaciju, ali to nije dugoročno rješenje’

Govoreći o problemima na odjelu radiologije, predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec, za N1 televiziju rekla je da se pacijenti ne šalju doma i da svi koji dođu u Kliniku budu obrađeni. Ponedjeljak je, kaže, bio iznimka.

“Tamo je više radiologa iz Vinogradske jer su radiolozi tog odjela u ponedjeljak bili na bolovanju. Za ponedjeljak je bila informacija da će se doktorica Bolanča vratiti u ponedjeljak i zato nitko nije bio predviđen za core biopsije i pacijentice su došle. Ona nije pružila točnu informaciju, nastavila je bolovanje i sestra je na svoju ruku reagirala. U ovom slučaju, nažalost je krivnja bila na osoblju koje nije bilo upoznato, trebalo je provjeriti sa mnom koja sam tamo bila.

Pretrage se ne odgađaju, sve se redovno odvijaju. Predložila sam mjere ravnatelju kako prevladati ovu situaciju, ali to nije dugoročno rješenje. I u Vinogradskoj i Ilici se rade onkološki pacijenti, s time da se onkoloških više radi u Vinogradskoj, a u Ilici rade se dojke, nešto abdomen i zdjelica, ali dominantno dojka. Za tu subspecijalističku djelatnost kontaktirali smo dvije zagrebačke kuće i u ponedjeljak će se aktivno uključiti u rad tako da će svi pacijenti dobiti uslugu na najvišoj razini. Bit će još bolje nego do sada”, rekla je Zadravec.

Međuljudski odnosi

Upitana koliko su međuljudski odnosi uzrok problema, Zadravec je rekla da imaju voditelja odjela s kojim je komunicirala nebrojeno puta te da je u zadnje tri godine intenzivno navraćala u Kliniku za tumore, gdje doktoricu Ljubicu Luetić Cavor nikad nije zatekla tamo jer je radila četiri sata radno vrijeme iz nekih privatnih razloga.

“Međutim, to ju nije spriječilo da istovremeno isti posao radi u privatnoj klinici. Ja se slažem da je puno posla u Klinici za tumore i da su opterećeni. To je stresno, drugi parametar je da kolege i privatno rade pa to sigurno generira opterećenje, a treći uzrok je sigurno radiološka oprema. CT je potpuno neadekvatan, zastarjeli. Bolesnike s tumorom glave i vrata sam već prije godinu dana alocirala na lokaciju Vinogradska”, kazala je Zadravec.

“Osim nedostatka opreme postoji problem jer Klinika za tumore ima svoja financijska sredstva, horizontalno smo povezani kao klinički zavod. Ja sam njima, kad sam bila zamjenica ravnatelja, povećala limit za duplo. Tu sam definitivno u poziciji gdje sam bila u prilici i napravila što sam mogla. Jučer sam razgovarala s doktorom Milasom, pitala ga koji je razlog njihovog okupljanja, a on je meni odgovorio ovako: ‘Podrška radiolozima koji odlaze’. Doslovno tako. Moje mišljenje je da su oni tamo bili na neku ruku obmanuti jer im je bila spomenuta podrška nekome, a ne protiv nekoga”, rekla je.

Regulacija rada u privatnim klinikama

Zadravec je rekla da jučerašnji prosvjed nije shvatila osobno te da se nije osjećala prozvanom. “Da su me zvali, ja bih došla. Ja se ne skrivam, o svemu otvoreno govorim. Argumentima i činjenicama se mogu na sve referirati. Doktorica Bolanča je to jutro, nakon tri tjedna bolovanja, došla na posao, arogantno došla na vrata moje sobe, naslonila se na štok i odbila odraditi deset onkoloških pacijenata. Ne znam koji je bio razlog, samo je rekla: ‘Neću’. Mislim da oni precjenjuju svoje vrijeme da mogu stalno raditi. Puno ih radi i u privatnim klinikama”, tvrdi Zadravec.

Zalaže se da se zakonski regulira da liječnici koji rade u javnim bolnicama ne mogu raditi i u privatnim klinikama. “Oni tamo pregledavaju pacijente koji dođu i plaćaju određenu vrstu pretrage u toj privatnoj klinici. Ti pacijenti zatim imaju privilegiju da ih ti liječnici, koji su isto bolnički liječnici, uvedu u bolnički sustav na preostale pretrage po indikaciji preko lista čekanja. Na taj način se generira količina posla i na taj način se liste čekanja povećavaju. Definitivno je problem… privatno i javno ne može funkcionirati”, rekla je te dodala da je izložena napadima interesnih skupina.

