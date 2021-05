‘Ono što se pokušava… moja eliminacija iz KBC-a jer im smetam. Smetam kliki koja konstantno zloupotrebljava položaj’, rekla je smijenjena pročelnica Zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice

V.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, Zoran Vatavuk u srijedu je smijenio dotadašnju pročelnicu Zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, prof. Dijanu Zadravec. Ona je nakon smjene na račun pojedinih liječnika javno izrekla optužbe za kriminal, a prozvani liječnici su nakon toga protiv Zadravec najavili tužbu.

Zadravec je za N1 Televiziju progovorila o svemu što se događalo.

Predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković nešto ranije je izjavio da Zadravec svojim istupima šteti HDZ-u. “Nadam se da govori u svoje ime, a ne u ime svih članova HDZ-a. Nemoguće je da osoba koja prokazuje korupciju i prijavljuje je šteti HDZ-u. HDZ-u šteti korupcija i nečinjenje da se ta korupcija provjeri. Ja sam podnijela niz kaznenih prijava. Zaista mislim da bi morao pripaziti na svoje izjave. Ono što se pokušava… moja eliminacija iz KBC-a jer im smetam. Smetam kliki koja konstantno zloupotrebljava položaj. Ja svojim prisustvom tome smetam. Doživljavam progon”, rekla je.

O inspekciji u Vinogradskoj

U Vinogradsku bolnicu je ministar zdravstva Vili Beroš poslao inspekciju. Zadravec je rekla da podržava nastojanje ministra Beroša da sve istraži ali ističe kako smatra da bi je Beroš trebao kontaktirati budući da raspolaže “nizom dokaza o ovom što govorim već nekoliko tjedana”.

Dodala je da se nada da će se stvari “istjerati na čistac i da će oni koji trebaju biti kažnjeni”. “Osobe koje zataškavaju kriminalne radnje su zasad ostale iza kulisa. Nadam se da će ovaj put biti do kraja istjerano na čistac tko su ti ljudi koje ja prijavljujem”, rekla je.

‘Za ovo što ja govorim potrebna je ozbiljna forenzika’

“Ono što je interna revizija Vatavuka donijela, to je bilo redikulozno. Odnosilo se na brojanje materijala u ormaru u trajanju od dva sata. Za ovo što ja govorim potrebna je ozbiljna forenzika”, rekla je te dodala da se nada da će ovog puta institucije posao napraviti kako treba. “Mislim da ministar shvaća ozbiljnost situacije i da nije razmišljao da je moja smjena rješenje problema. Nadam se da će upregnuti sve snage, ali nisam sigurna da će dobiti podršku nekih struktura koje bi također trebale upregnuti sve da se ove moje tvrdnje analiziraju”, rekla je.

‘Nadam se da će se zakotrljati kaj kotač…’

Zadravec se ponovno osvrnula na Jandrokovićevu izjavu te je poručila da se nada da nije govorio u ime saborskog Odbora za zdravstvo. “Nemam ništa protiv čistih javnih institucija. Ova zloupotreba javnog je skandalozna i istina je došla na vidjelo, prva sam progovorila o tome. Nadam se da će zakotrljati taj kotač za zdravlje svih građana, zdravstvena zaštita nije jednako dostupna svim građanima. Koliko njih je moralo doći u javni sustav preko privatnih klinika da bi im se omogućio ulazak u zdravstveni sustav”, rekla je.

Na pitanje ima li dokaz da se se Jandroković zalagao da Mario Zovak ostane na čelu KBC-a, rekla je: “Naravno da imam. Imam dokaz da je Jandroković urgirao da on ostane ravnatelj, ali ne bih rekla koja osoba mi je takvu SMS poruku poslala jer sam sigurna da bi joj to izazvalo nevolje, smjene i progon kakav ja prolazim”.

Raspisan natječaj za ravnatelja Vinogradske

Danas je raspisan i natječaj za ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, a Zadravec je potvrdila da će se na isti i prijaviti, premda sumnja da će biti izabrana.

“Ako će me tražiti u skladu sa zdravstvenim stanjem ću se odazvati. Nadam se da će prionuti poslu, i to ne samo na dvodnevnoj bazi”, komentirala je povratak s bolovanja te istovremeno podsjetila da je i 2016. godine prijavljivala nepravilnosti, no da su inspekcije utvrdile da je sve u redu.

