ZADRAVEC TEŠKO OPTUŽILA DOKTORA VAGIĆA: ‘Skupina koja želi i dalje zataškavati kriminal hoće svoga kandidata’

‘Sve moje poteze je doktor Vatavuk opozivao; Ostavka je neutemeljena i naravno da ću se žaliti’, kaže Zadravec

Dijana Zadravec jučer je smijenjena s mjesta predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Zoran Vatavuk, v.d. ravnatelja bolnice, donio je odluku o njezinoj smjeni, i to nakon brojnih konzultacija i izvješća Povjerenstva.

“Zakon po Vatavuku gdje on zabranjuje istupanje u medijima nije po Ustavu. Moje govorenje u medijima je zbog zaštite pacijenata, što je isto po Ustavu. Ova smjena koju je proizveo doktor Vatavuk nema pravne osnove. Smjena je nezakonita jer je temeljena na dvije premise – narušeni međuljudski odnosi i narušavanje odjela. Činjenice govore drugačije. Bila je organizirana hajka na mene koja sam pokušala zaustaviti da pacijenti iz privatnih klinika liječnika koji rade u KBC-u dolaze na listu. Iz Dubrave su htjeli poslati dvoje radiologa ovaj tjedan, a uprava je rekla da ne treba. Sve moje poteze je doktor Vatavuk opozivao. Ostavka je neutemeljena i naravno da ću se žaliti”, rekla je Zadravec za N1.

Beroš najavio inspekciju u KBC-u

Kaže kako ona cijelo vrijeme izlazi s imenima i raspolaže s velikim dokazima.

“Sve sam prijavila DORH-u, a ova interna inspekcija me nikad nije pozvala da pokažem dokaze. Te inspekcije su paravan. Nije me zasad zvao ni itko iz DORH-a. Besmislica je da me štitio nekakav odnos s premijerom. Ja sam članica HDZ-a, ali korupcija je korupcija, bez obzira iz koje stranke dolazi. Znamo kako u Hrvatskoj prolaze ljudi koji prokazuju kriminal. Ja raspolažem dokazima i brojkama, ali me apsolutno nitko još ništa nije pitao”, dodala je.

Ministar Beroš najavio je da će poslati inspekciju u KBC.

“Nadam se da ću prvo ja biti pozvana da kažem što znam i pokažem dokaze koje imam. Radi se o korištenju javnih resursa i falsificiranju potpisa neslužbenim dokumentima.”

‘On je dosad odrađivao prljave poslove’

Objasnila je i što stoji u pozadini svega.

“Nije slučajno da se to uvijek događa prije izbora za ravnatelja KBC-a. Moja saznanja su sljedeća: naravno da se želim kandidirati, ali skupina koja želi i dalje zataškavati kriminal želi svog kandidata, doktora Vagića. On je kandidat za ravnatelja kojeg želi ova kriminalna skupina da zataškavaju kriminal.

Moram reći da je za mene čovjek koji mijenja identitet vrlo sumnjiv. On je dosad odrađivao prljave poslove u KBC-u. Oni pripremaju njega, on nije u HDZ-u, sad je to kao popularno. Priprema ga skupina od Dulibića, Mirne Šitum, Krešimira Rotima, svi ovi koji imaju privatne klinike, Vatavuk je isto među njima. Sve je to ista klika”, rekla je Zadravec.

