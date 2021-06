Niti inspekcija Ministarstva zdravstva, ali niti kontrola i nadzor zavoda za zdravstveno osiguranje te proračunski nadzor Ministarstva financija KBC-a Sestre milosrdnice nisu mogle utvrditi navode Dijane Zadravec. Niti interna revizija nije uspjela potvrditi njezine navode da je proračunu ili HZZO-u nanesena šteta o kojoj ona govori, javlja Index koji je u posjedu interne revizije KBC-a Sestre milosrdnice.

Izvor blizak istrazi Indexu je pokazao sadržaj nalaza triju inspekcija iz kojih je vidljivo kako Zadravec kao predstojnica Klinike nije dostavljala popise potrebnog materijala za intervencijske zahvate, čime je onemogućavala javnu nabavu. Godinama je ignorirala traženje Službe nabave da dostavi popise količina materijala potrebnih za službu. Iz tog razloga na tim dokumentima stoje potpisi v.d. ravnatelja Marija Zovaka i odjelnih liječnika, navodi Index.

Mailovi demantiraju Zadravec

Portal je u posjedu i mailova poslanih Zadravec, a vezanih za nabavu, koji to potvrđuju. Isti demantiraju i riječi Zadravec, koja je kazala kako je sama "kopajući i istražujući" došla do dokumenata. Naime, svi ti dokumenti za koje Zadravec tvrdi da su sakriveni od nje i javnosti, slani su na njezinu adresu kroz posljednje tri godine. No, dokumente Zadravec nije spominjala dok nisu krenuli sukobi u KBC-u.

Beroš je u svibnju najavio inspekciju i nadzor koji bi dali cjelovitu sliku poslovanja u Klinici nakon što je Zadravec više puta istupila pred medije. Tada je tvrdila je USKOK-u i DORH-u poslala prijavu o nepravilnostima u KBC Sestre milosrdnice, kazavši kako se preko krivotvorenih dokumenata krao novac poreznih obveznika. Tvrdila je da su građani pokradeni i preko ponuda za utrošeni materijal za pacijente.

Ona je razlog što je nabava zaustavljena?

No, Index navodi kako je iz mailova koje posjeduju razvidno da je upravo Zadravec bila razlog zbog kojeg je javna nabava zaustavljena. Popis ugovora sklopljenih s gospodarskim subjektima prema Zakonu o javnoj nabavi za 2019., 2020. i 2021. godinu nisu sklapani kao što nisu provedeni postupci javne nabave s obzirom da na traženje Službe nabave nisu zaprimljeni odgovori od strane Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju o potrebama za ugradbeni i potrošni materijal intervencijske radiologije", piše u nalazu interne revizije koju je Index dobio na uvid.

Kako se navodi, tijekom 2019. i 2020. te u prva četiri mjeseca 2021., narudžbe su izdavane korištenjem metode najpovoljnije ponude. Također, dobavljači s kojima je ugovor sklopljen 2018. nisu mijenjali cijene te su ponude materijala bile istovjetne onima od prije tri godine.

U mailovima se vidi kako je Zadravec o svemu izvijestila miju Primorac, tadašnju šeficu odjela za medicinske proizvode u sektoru nabave. Vidljivo je i da je v.d. rukovoditelja Službe nabave, Goran Kuljić, od Zadravec nekoliko puta tražio troškovnike i popis proizvoda te planirane količine materijala. Naime, to je glavni uvjet raspisivanje nabave. No, Zadravec te informacije nikad nije poslala te se materijal nabavljao prema dobivenim ponudama, piše Index.

Index doznaje kako se nalazi inspekcija i nadzora trebali doznati ovaj tjedan, no pišu i kako su obaviješteni kako ni u tim nalazima ne postoji ništa što bi potvrdilo riječi Zadravec. Štoviše, zaključeno je kako kao predstojnica Klinike nije izvršavala obavezu javne nabave sredstava potrebnih za intervencijske zahvate.