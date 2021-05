ZADRAVEC BACILA JOŠ JEDNU ‘BOMBU’: ‘Dobila sam podatak da neki liječnici dok su na bolovanju rade privatno’

‘Moja je zadaća da pratim te djelatnike. Vi ne možete voditi zavod ako vam se djelatnici bune na odrednice Ugovora o radu pa vas onda još prijave za mobing’, rekla je Zadravec

“Ja se ne skrivam iza anonimnih prijava”, rekla je u obraćanju medijima, povodom izbora novog v.d. ravnatelja Vinogradske Zorana Vatavuka, Dijana Zadravec vezano za prijave za mobing, “Nama je svima u cilju zaštita pacijenata, mislim da ćemo imati dobru suradnju. Očekujem brzo natječaj, da je ovo privremeno, kako bismo mogli realizirati malo dugoročnije planove za KBC”, dodala je.

Istaknula je da je bivšeg ravnatelja tražila izuzeća dva člana Povjerenstva za unutarnji nadzor te da su oni pokazali koliko su pristrani i nekolegijalni. “Mi još od ranije imamo loše odnose. Ja sam tražila da u ovim postupcima budu izuzeta ta dva člana. Očitovala sam se na brojne prepiske, moram jasno istaknuti da tu postoji nevjerojatna pojava da se djelatnici s radiologije bune protiv odredba Ugovora o radu.

Ako vi pitate medicinsku sestru zašto je vratila šest pacijenata i rekla da radiologa nema, a bilo ih je, ona vas prijavi na mobing. Moja je zadaća da pratim te djelatnike. Vi ne možete voditi zavod ako vam se djelatnici bune na odrednice Ugovora o radu pa vas onda još prijave za mobing”, kazala je Zadravec.

‘Reality show’

Smatra kako termin “reality show” nije primjeren stanju koje trenutno vlada u KBC-u Sestre milosrdnice. “U ovom trenutku na Zavodu za radiologiju, kojem sam predstojnica, radi 30 specijalista radiologije. Nema nas dovoljno s obzirom na volumen posla, ali mi smo zajedno sa specijalizantima kojih ima 20, najveća radiologija u zemlji. Javno komuniciranje da radiologa nema je potpuno krivo”, tvrdi.

“Što se tiče Klinike za tumore tamo rade radiolozi koji su tamo locirani po ugovoru, ali i kolege iz Vinogradske. Odrađuju se onkološki pacijenti. Nalaze će pacijenti dobiti u roku na način da ćemo uspostaviti teleradiologiju, danas je pravno formaliziramo, ali i na način da će dvije zagrebačke bolnice preuzeti neke pacijente. Ja sam i ranije dala prijedloge bivšem ravnatelju Zovaku, a danas ću i profesora Vatavuka upoznati s njima da ih žurno riješimo. Mislim da s te strane nema problema, naziv ‘reality show’ nije adekvatan nego su mediji uključeni, a za to potrebe nije bilo. U pozadini stoje interesne skupine pojedinaca i privatnih klinika što sam više puta istaknula u javnosti”, rekla je Zadravec.

Potvrdila je tvrdnju Vatavuka koji je ranije jutros rekao kako je sa Zadravec, kao i svima, u kolegijalnim odnosima. A bila sam u dobrim kolegijalnim odnosima i s ministrom Berošom i dr. Zovakom. Kad smo počeli surađivati usko u nekim upravnim stvarima, razišli smo se u pogledima na rješavanje problema. To su problemi koji se tiču mojih prijava za korupciju i za nezakonitosti, a to sve imaju institucije s mojim imenom i prezimenom, ja se ne skrivam iza anonimnih prijavama”, ističe.

Neki na bolovanju rade privatno?

Govorila je i o pismu jedanaest radiologa koji su dali otkaze zbog dr. Zadravec, a koji navode da je veliki problem neadekvatna oprema, ali da je najbitniji problem kadra. “Odljev radiologa direktna je posljedica lošeg vodstva iz KBC-a Sestre milosrdnice”, poručili su radiolozi.

“To je netočno”, rekla je Zadravec. “To je grupa liječnika koji nikad nisu komunicirali, sad su instrumentalizirani, to su liječnici iz HUBOL-a. HUBOL selektivno targetira pojedince. Sad su istupili pojedinci. Što znači ‘uvjeti rada’? To je oprema, ona je skupa, ja prva tražim dobru radiološku opremu. Nešto sam uspjela nabaviti. Ali nisam uspjela nabaviti moderne CT uređaje. Klinika ima loše uređaje, ali to nije moja odgovornost.

Oni se žale na odredbe iz Ugovora o radu. Bio im je problem dežurati, prelaziti s jedne lokacije na drugu. Mi smo takva bolnica, imamo tri bolnice. Njima se to nije sviđalo, svatko je želio imati neko ugodno okruženje. Rad u bolnici nije stvar želja, nego potreba pacijenata. Ja nikada nisam bila prema njima onakva kako mi se imputira. Ja sam profesionalna, ne ulazim u privatne odnose. Dobila sam podatak da neki liječnici dok su na bolovanju rade privatno”, rekla je Zadravec.