ZADRANKA ŽIVA UPALA U GROB: ‘Ne mogu zaspati bez svjetla… Stalno mi je pred očima ta crna rupa pod nogama i onaj miris zemlje’

Zadranka upala u grobnicu kada se urušila betonska ploča koja zatvara grob

Zadranka Dragica Vukić (71) doživjela je 15. listopada vrlo neobičnu nesreću. Ona je na groblju Belafuža upala u unutrašnjost grobnice kada joj se pod nogama urušila betonska ploča koja je zatvarala grobnicu nepoznata vlasnika. Ozlijeđena u grobnici bila je zarobljena oko sat vremena, piše Novi list.

Dragica je tog nesretnog dana oko 12.30 sati otišla na groblje Belafuža kako bi prvi put sama obišla grob supruga koji je umro prije pet mjeseci i s kojim je bila 40 godina u sretnom braku.

Prema njezinim riječim, nakon što je obavila što je trebala na suprugovu grobu željela se prekrstiti te je krenula nekoliko koraka unatrag. Tada je začula pucanje nadgrobne ploče i prije nego što se uspjela skloniti propala je u grob.

Ozlijedila je nogu, ne smije se kretati, a živi sama

Ipak, budući da se pri padu jednom nogom uspjela osloniti na komad odlomljenog betona, a laktovima na rubove otvora, Dragica nije potpuno upala u grobnicu, ali su je zasuli zemlja i šljunak. Pritom je ozlijedila nogu i još uvijek se ne smije kretati, a živi sama i bespomoćna.

“Sva sam se natukla, a longetu s noge sam tek jučer skinula. Međutim, i dalje moram mirovati i ne smijem se naslanjati na tu nogu. Da mi nije dobrih susjeda i nećakinje, ja ne znam kako bih. Potpuno sam bespomoćna, a živim sama. Ne mogu si čašu vode dohvatiti, ne mogu kuhati, otići na toalet, u trgovinu… Ništa. O noćima da i ne govorim. Ne mogu zaspati bez svjetla, a i kad zaspem, često se budim. Stalno mi je pred očima ta crna rupa ispod nogu i onaj miris zemlje. Uh, taj miris mi se uvukao u nosnice i ne mogu ga se nikako riješiti. To ne mogu ni opisati. A onaj strah koji sam proživjela zapomažući i čekajući da netko naiđe i da mi pomogne izvući se vani”, rekla je za Novi list Dragica.

Pomogao joj je jedan sredovječni bračni par

Srećom, oko 14 sati naišao je jedan sredovječni bračni par, koji joj je pomogao i pozvao pomoć

“Ta žena je povikala ‘Gospođo, jeste li vi živi?’, a muškarac je samo rekao ‘trči, trči’. On mi je prišao, a ona je otišla po pomoć. Ubrzo su stigla dva zaposlenika groblja pa su me nekako izvukli. Nije bilo lako jer sam ja teška, a taj otvor je dosta uzak. Odveli su me do njihovih prostorija i tamo polijevali vodom, da mi speru zemlju s lica i ruku, a onda je došla i Hitna pomoć. Svima koji su mi pomogli neizmjerno sam zahvalna, ali sam ogorčena što me nitko iz tvrtke Nasadi, koji su odgovorni za održavanje groblja, nije nazvao da me pita kako sam i trebam li što sve do prekjučer, dakle 12 dana od pada”, rekla je Dragica.

Dragicu Vukić kao odvjetnik zastupa Frane Grbić koji planira podnijeti tužbu za naknadu štete zbog pada na groblju Belafuža. Grbić je rekao da prvo treba utvrditi tko je odgovoran za pucanje nadgrobne ploče koja se nalazi na dijelu kojim se prolazi, piše Novi list.