ZADRANKA DOBILA GRADSKI STAN: Odselila u SAD, iznajmljivala ga, a ugovor o najmu joj produžili; ‘Zna se tko sjedi u komisiji’

‘Papirnati siromasi’, a stvarni bogataši, jednostavno igraju lutriju, pa ako prođu – imaju stan

Socijalni stanovi koji se nalaze u vlasništvu gradova trebali bi biti namijenjeni najsiromašnijim građanima. Ipak, na kraju takve stanove dobiju ljudi koji nisu socijalno ugroženi pa stanove iznajmljuju drugim osobama i tako zarađuju. Natječaj za dodjelu takvih stanova u Zadru do idućeg tjedna bit će zatvoren kada prođe rok za podnošenje žalbi. Kako piše Novac.hr, prvoplasirani na Listi prioriteta za najam socijalnih stanova u vlasništvu Grada Zadra jest samohrani otac petero djece.

Ta obitelj trebala bi useliti u prazan gradski stan od 86,54 kvadrata, a kako kažu neslužbene informacije, do malih korekcija bi na već objavljenoj Listi moglo doći. Samo još jedan od 59 Zadrana s Liste može se nadati rješenju stambenog pitanja, a to će biti samac koji će na Poluotok preseliti u prazan stan površine od 21 kvadratnog metra. Ostali će morati čekati da se oslobodi neki gradski stan za koji ispunjavaju uvjete natječaja. No, jedan zadarski gradski vijećnik iz Akcije mladih te ujedno član Komisije iznio je neke zanimljive i frustrirajuće podatke. Naime, Antonio Baus kaže da se prilikom dodjele stanova vrši nepravda jer ih dobivaju oni koji nisu socijalno ugroženi.

‘Na papiru siromasi, u stvarnosti bogataši’

Za Novac.hr Baus je podijelio svoju frustraciju pa naveo da je “Komisija za davanje stanova u najam šminkerski ukras demokracije”. Tvrdi da su oni tamo samo da prihvate ili odbiju unaprijed pripremljene materijale gradske uprave, a da Komisiju većinom čine HDZ-ovci. Gradski vijećnik navodi da će stan dobiti samo dvije obitelji i da ispada da dobro plaćeni sustav socijalne skrbi radi četiri godine da bi dodijelo dva stana što smatra apsurdnim.

“Živimo u društvu koje se raspada, ne postoji kriterij kojega nismo u stanju izigrati, a problem je još gori kada se vlast postavi na način ‘zakoni su nam takvi da ih je teško provesti’, iako upravo ta ista vlast donosi i zakone i propise. Zato ova Lista više odražava ‘papirnato’ nego stvarno siromaštvo naših sugrađana, ona nije realni odraz socijalne situacije u gradu. Veliki broj stvarnih socijalnih slučajeva se uopće ne javlja na natječaj, mnogi niti ne znaju za njega. Na Listi su oni najagilniji, a među njima su i „koristoljupci” koji su na vrijeme shvatili da samo moraju predati ‘papire’ do kojih u nesređenim vlasničkim odnosima nije teško doći. Takvi ‘papirnati siromasi’, a stvarni bogataši, jednostavno igraju lutriju, pa ako prođu – imaju stan. Naravno, time ne želim reći da velika većina tih ljudi zaista nisu socijalni slučajevi”, govori Baus.

Korisnica stana odselila u SAD i iznajmljivala POS-ov stan

Kao primjer, Baus navodi POS-ove stanove. Baus kaže da je bilo previše slučajeva u kojima je utrošeno milijun kuna za nečiji apartman jer “stanovi toliko koštaju, a onda se iznajmljuju”. Smatra da je nelogično da Lista za socijalne stanove nastake tako što se ljudi sami javljaju pa ispunjavaju ili ne ispunjavaju nekakve uvjete umjesto da sustav socijalne skrbi zna situaciju na terenu i da potom reagira. Također, Baus navodi primjer Zadranke koja je dobila POS-ov stan, odselila u inozemstvo pa ga iznajmljivala, a gradska uprava joj je čak i produžila ugovor.

“Čini mi se da je jedini način da Grad Zadar kupuje stanove i onda ih dodjeljuje, ne samo socijali, nego i potrebnim profilima nedostajućih stručnjaka, pa i zaslužnim građanima. Time bi se koliko-toliko utjecalo i na nenormalno visoke stanarine, pa i na cijene nekretnina koje su otišle u nebo, smatra Baus. Poseban problem je kontrolni mehanizam čiji „rezultati rada” pokazuju da su država i lokalna samouprava neefikasni. Što se događa nakon što se „papirnati siromasi” ipak nekako usele u gradske stanove? Za to zaduženi ljudi iz Upravnog odjela za gradsku imovinu, u prosincu su obišli tri gradska stana provjeravajući tko doista živi u njima. Poznat je slučaj jedne korisnice gradskog socijalnog stana koja je najprije dobila stan, a onda – odselila u Chicago! Naknadno, gradska je uprava s njom, posredstvom punomoći poslane iz SAD, produžila ugovor o najmu gradskog stana!? Tek po dojavi nekog ‘susjeda’ ispostavilo se da ta ‘siromašna’ Zadranka socijalni stan godinama iznajmljuje, pa joj je na koncu ugovor raskinut”, navodi Baus za Novac.hr.

‘Nova sirotinja’ u Zadru

Sada, u ovoj aktualnoj raspodjeli gradskih stanova tu je još jedna činjenica, a to je da je na Listi čak 39 žena od ukupno 59 socijalnih slučajeva. O tome je za Novac.hr govorio gradski pročelnik za socijalnu skrb Mario Pešut.

“Među njima su 22 samohrane majke. Iz iskustva znam da socijalno najugroženija kategorija u Zadru nisu umirovljenici, mada i među njima ima onih koji stvarno teško žive, već samohrane majke sa srednjom stručnom spremom koje žive kao podstanarke. Zato smo razmišljali o uvođenju neke vrste podstanarske subvencije za samohrane roditelje, ali se tu onda pojavi problem: malo tko ima podstanarski ugovor! Podaci pokazuju da u mnogim tranzicijskim zemljama 60 posto podstanara ima uredne ugovore, dok je kod nas to svega 10 posto”, govori Pešut.

I ponovno se sada može povući problem neefikasne države, lokalne samouprave i vlasničkih knjiga kroz koje “papirnati siromasi” dolaze u gradske stanove. Prije su u gradskoj upravi u Zadru odlučili da će određeni broj bodova dati osobama koje nisu ušle u najam socijalnog gradskog stana do trenutka kada je Lista pririteta prestala vrijediti. Kada bi se javili idući put imali su pravo ostvariti dodatne bodove. Ovoga puta dogodilo se da među pet prvoplasiranih nema niti jedne osobe s prošle prioritetne Liste te je na cijeloj Listi samo 10 osoba od njih 59. Što to onda znači? Valjda da je kroz četiri godine u ovom dalmatinskom gradu “došla” nova sirotinja.

