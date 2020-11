ZADRANIN NIJE VJEROVAO, A ONDA SE ZARAZIO: ‘Mislio sam da je to obična glupost, ali nije. Žena je virus donijela s posla. Bol je neizdrživa!’

‘I ja osobno bio sam u zabludi i mislio da je korona obična glupost – nije tako. Korona boli kao sam vrag’

“Ja sam prošao ‘lišo’ u odnosu na neke druge”, ispričao je za RTL muškarac iz Zadra koji je iskustvo svoje obitelji s koronavirusom opisao u mailu prijateljima i poznanicima, a koji je došao na adresu redakcije. Novinari RTL-a su ga kontaktirali nakon što su pročitali njegov duhovit, ali i vrlo ozbiljan osvrt na Covid-19.

“Pišem Vam ovo samo iz razloga što sam i ja osobno bio u zabludi i mislio da je korona obična glupost – nije tako. Korona boli kao sam vrag. Moja najdraža žena mi je donijela koronu s posla (bilo bi bolje da je donijela papira, koverti ili kemijski), ali eto – donijela mi koronu.

Prošlu srijedu se budi u 6,30 i ima temperaturu 37,7, proljev, mučninu, bol u očnim dupljama. Ja je nagovorim da ostane kod kuće te nazovem Doktoricu da joj otvori bolovanje. J**i ga po sili zakona svi sa temperaturom idu na test. Odvezem je na test u 13.06 (bukvalno za tad je naručena i još nevjerojatnije i prozvana) da bi ju u srijedu u 21,00 nazvali i rekli da je pozitivna. Dala kontakte mene i kćer.

U četvrtak bazao po kući, kći je dan provela u svojoj sobi, a žena umirala od mučnine i proljeva u svojoj sobi još uvijek na temperaturi 37,7. U petak se kći snuždila i dobila temperaturu 37,8 – 38,2 te zalegla u krevet. Bole je svi mišići, pije tablete za bolove i spava“, piše Zadranin.

Bolovi u mišićima i znojenje

Nakon nekoliko dana što mu se kći i žena pate u nepromijenjenom stanju i autor ovog dnevnika počinje dobivati simptome.

“U ponedjeljak i mene počinju hvatati bolovi u mišićima. To je kao kad vam se leđa ukoče pa još uz to i grčevi kao kad plivate, u listovima, butinama i guznim mišićima. Preznojim se toliko da je madrac bio mokar kao da sam kantu vode istresao na njega. Utorak opet grčevi, preznojavanje (temperaturu nisam mjerio.) Doktorica me hoće poslati u bolnicu jer sam ugrožena skupina. Pazim na tlak i on je 115/70 što bi trebalo biti dobro. Noć sa utorka na srijedu je gadna. Leđa me ubijaju, hvala bogu nema grčeva, ali je bol neizdrživa, pijem 2 normabela, pijem 3 lekadola i u 3 u jutro idem se tuširati vrelom vodom da se mišići opuste. Zaspem pred jutro (kad je lekadol počeo djelovati)“, kaže.

Savjeti za pripremu za koronu

U srijedu, piše dalje, kći i supruga kojima je u međuvremenu bilo malo bolje, ponovno dobivaju jače simptome. “Taman kad misliš stat će, korona navali još više“, piše on i svima koji je još nisu preboljeli navodi niz savjeta iz prve ruke za pripremu za koronu.

“Da bi ste spremni dočekali, ne daj bože, koronu u kući morate imati: LEKADOL bar 2-3 kutije (ni za živu glavu brufen ili tome slično). Voltaren krema za bolove isto tako 2 tube. Supradyn ili neki drugi dodatak prehrani sa svim mogućim mineralima i vitaminima, korona vas oslabi da je potrebna svaka pomoć.

Sumamed, tražite od svog izabranog doktora da vam da recept, jebite mu mater, ali obavezno imajte jer kad počne, zaštitite se od upale pluća, ako ne da, kupite (120,00) – taj iznos popušite u 2 dana. ASPIRIN 100 ili aksa služi za neupalne procese ali i razrjeđuje krv, nije isto da te Korona dočeka sa tlakom 150/100 ili 115/70.

‘Bolje je i prdnuti u vodu nego piti samu vodu’ je stara mudrost moje tetke, ali u koroni si suh kao barut i piješ puno više tekućine nego inače, za razliku što gubiš miris i okus i voda postaje ogavna. Ja cijedim limune i mandarine, kupite bar 5 kg mandarina i 2 kg limuna. Naravno i 2-3 kutije čaja koji volite. Banane – kad ne možeš ništa jesti, banana ide. 100 lista, dupe blista – kupi toaletni papir, neće propasti. Obavezno uzmite štapiće slane i Coca Colu jer to pomaže kod proljeva, izbjegavajte slatko“, upozorava.

