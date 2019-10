ZADRANIN NA RUBU ŽIVACA – PLATIO RAČUNE, A OPOMENE UPORNO STIŽU: ‘Sad mi je HEP počeo i prijetiti!’

‘Do lipe mi je skinuto tri tisuće kuna za sve te HEP-ove račune, za koje oni drže da nisu plaćeni’

Bernardo, mladić iz Zadra, više od dva mjeseca vodi bitku s Elektrom, a kraj njegovoj agoniji s plaćenim računima još uvijek se ne nazire. Apsurd koji proživljava ispričao je Slobodnoj Dalmaciji, a riječ je o tome da mu stižu opomene za struju unatoč tome što je sve račune platio. No, kap koja je prelila čašu bilo je upozorenje da će mu isključiti struju.

“Na to sam ‘pukao’! Otišao sam u svoju banku kako bih se stvarno uvjerio da je novac s računa skinut i da je poslan na pravu adresu. I naravno, u banci su mi to potvrdili. Do lipe mi je skinuto tri tisuće kuna za sve te HEP-ove račune, za koje oni drže da nisu plaćeni. Nakon toga otišao sam na Elektru Zadar, gdje sam se susreo s vrlo neljubaznim i nestručnim kadrom. Pokušao sam im objasniti što se dogodilo, no nisu mi dozvolili niti da pokažem papire iz banke kao dokaze o uplatama. U jednom je trenutku taj gospodin za šalterom rekao kako sam ja možda greškom nekom drugome uplatio novac! Kao, ja sam glup”, objašnjava Bernardo svoju muku s računima i šalterima te dodaje da mu je službenik rekao da “on nema nikakve veze” i da se “obrati splitskoj podružnici”.

Nemogućnost dobivanja odgovora

“I onda je, onako ovlaš, dodao kako mi se tamo sigurno nitko neće javiti, pa da probam ujedno i sa Zagrebom, gdje mi se isto nitko neće javiti. Ma kakvi su to komentari uopće? Ipak, ja sam ne samo odlučio zvati Zagreb, kad sam na telefonu proveo 36 minuta čekajući da se netko javi, već i Split, Rijeku, Osijek, Šibenik. S moje strane dao sam sve od sebe da im dokažem da su računi plaćeni, a meni i dalje stižu prijetnje isključenjem”, ispričao je Zadranin Slobodnoj Dalmaciji. Dodaje da mu nije jasno zašto se HEP “drži kao bog i batina i misli da mu nitko ništa ne može”.

Bernardo je svoje plaćene račune te HEP-ove opomene sačuvao kao dokaze i pokazao novinarima koji su kasnije potražili odgovor u HEP-u. Službeni odgovor HEP-a su novinari Slobodne Dalmacije čekali više od dva tjedna. “Niste dostavili dovoljno podataka o kupcu”, prvo su im odgovorili, a kada su im novinari ustupili ono što su tražili, kazali su da će se uskoro javiti. Kada je odgovor konačno stigao, prvo su se ispričali na čekanju “jer su imali previše posla oko vjetroelektrane Korlat”. Nakon toga tražili su Zadraninov kontakt, a njihov odgovor zvučao je čudno kao i mladićeve opomene.

HEP: ‘Nema propusta’

“Sukladno odredbama o povjerljivosti podataka iz Zakona o zaštiti potrošača, Zakonu o zaštiti osobnih podataka te Zakona o tržištu električne energije, ne smijemo davati konkretne podatke o korisnicima i kupcima članica HEP grupe. Možemo potvrditi kako su nadležne službe HEP Elektre stupile u izravni kontakt s kupcem i bezuspješno nastojale dogovoriti rješenje problema. Također, napominjemo kako dodatnom provjerom nisu pronađeni nikakvi propusti u postupanju HEP Elektre te kako navodi kupca iz Vašeg maila ne odgovaraju stvarnom stanju”, stoji u službenom”, glasi službeni HEP-ov odgovor u vezi Bernardovog slučaja.

Nakon službenog odgovora, novinari su ponovno kontaktirali mladog Zadranina koji kaže da su njemu pak rekli da su mu našli nekakva dugovanja od 2.200 kuna koja su se skupila od veljače do srpnja. Kako kaže, rekao im je da mu nije jasno odakle su ta dugovanja s obzirom na to da je mjesečno uredno plaćao sve svoje račune za što su dokaz uplate iz banke. Tvrdi da im je pokušao objasniti da je samac i da je nemoguće potrošiti toliko struje koliko oni tvrde da je on potrošio. Bernardo govori da je po HEP-ovim izračunima on u vremenskom periodu manjem od godinu dana potrošio više od četiri tisuće kuna na struju.

“Pa ne bi toliko potrošio da sam se grijao po cijele dane i noći. Ovo je agonija! Ne znam kako im dokazati da sam ja baš sve račune platio?! Rekao sam, prvo idem u novine, a ako se stvari ne promjene na bolje, ne samo za mene, nego i za sve korisnike koji su se našli u sličnim situacijama, idem na sud!”, ljutito je obećao mladić.

