ZADNJI DANI PRED POČETAK NAJNEIZVJESNIJE ŠKOLSKE GODINE: Škole zasule Ministarstvo zahtjevima i sve su zatražile istu stvar

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, do jučer je izdano nekoliko stotina suglasnosti školama za skraćenje sata

Hrvatska broji zadnje dane pred početak nikad neizvjesnije i izazovnije nove školske godine, koja će nesporno biti pod stalnim epidemiološkim nadzorom, a o tome kako će ona biti organizirana u Osnovnoj školi Slave Raškaj Ozalj, KAportal je razgovarao s ravnateljicom Gordanom Basar.

Ravnateljica Basar kazala je kako će se nastava odvijati u stalnoj jutarnjoj smjeni u matičnoj školi i u svih šest područnih škola Osnovne škole Slave Raškaj Ozalj te je nesmetano organiziran produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda u matičnoj školi odmah nakon završetka nastave te traje do 16.30 sati.

“Učenici od prvog do četvrtog razreda nastavu prate bez maski, ali učenici putnici u prijevoznom sredstvu dužni su ih koristiti. Učenici viših razreda na nastavi, kao i u autobusu nose maske, te je za njih organizirana nastava u turnusima, jedan tjedan u školi, drugi online. Svi učitelji nose maske na nastavi i na hodnicima, kao i svi zaposlenici. Također, osigurane su i učionice u slučaju potrebe izoliranja učenika zbog pojave zaraze, kako i nalažu propisani protokoli”, rekla je.

FUCHS POTVRDIO – BIT ĆE SANKCIJA ZA ONE KOJI U ŠKOLE NE BUDU NOSILI MASKE: Mjera neće biti ista za učenike i nastavnike

Dezinfekcija pri ulazu

Tako će učenici od prvog do četvrtog razreda ozaljske osnovne škole biti smješteni u učionice u prizemlju škole. Prizemlje ima tri ulaza od kojih isti učenici koriste dva i to u različito vrijeme ulaska, prvi i treći razred na požarni ulaz u prizemlju, a učenici drugog i četvrtog razreda na glavni ulaz.

“Učenike dočekuje razredni učitelj te im se dezinficiraju ruke, kao i obuća prolazeći kroz dezinfekcijsku barijeru, tepih, preobuvaju se pred svojom učionicom te ih učiteljica vodi na pranje ruku i prati ispravnost pranja ruku. Također, jedna učionica u prizemlju je slobodna za slučaj pojave zaraze, temperature kod učenika, kada ga moramo izolirati od učenika iz razreda, uz pratnju učitelja u zaštitnom odijelu do dolaska roditelja po dijete. Školski obrok donose kuharice pod maskama pred učionicu, koji preuzima razredna učiteljica i dijeli učenicima. U nastavi – svi učitelji koji ulaze u razredni odjel nose maske, a nakon završetka nastave, u različito vrijeme učenici izlaze iz škole na ulaz na koji su ušli”, kaže ravnateljica.

DIVJAK SE OKOMILA NA HZJZ ZBOG UPUTA ZA FAKULTETE: ‘Ne mogu vjerovati što sve tamo piše’; A evo što tamo piše…

Isti protokol za učenike viših razreda

I učenike viših razreda čeka isti protokol, a na nastavu u učionice odlazit će svaki drugi tjedan.

“Prvi tjedan nastave od 7. rujna kreću učenici petih i šestih razreda, to jest četiri razredna odjela, dok učenici sedmih i osmih razreda u pet razrednih odjela su ‘online’. Učenici od petog do osmog razreda su smješteni u učionicama na katu škole. Učenici petih razreda ulaze na ulaz kod sportske dvorane, a u drugom tjednu su to učenici sedmih razreda, dežurni učitelj su zaduženi da paze na dezinficiranje ruku i obuće. Učenici šestih razreda, a u drugom tjednu su to učenici osmih razreda, ulaze na požarni ulaz na kat škole po istom protokolu postupanja. Također, kao i u prizemlju, na katu škole je slobodna jedna učionica za slučaj pojave zaraze, temperature kod učenika”, objasnila je.

S druge strane, Područne škole u Vivodini, Vrhovcu, Malom Erjavcu, Trgu, Podbrežju i Zorkovcu u boljoj su situaciji od matične škole, zbog malog broja učenika, te su organizirani kao čisti razredni odjeli ili dvorazredni, trorazredni i četverorazredni kombinirani razredni odjeli. Stoga, jedna grupa koja može izvoditi nastavu i izvannastavne aktivnosti bez većih organizacijskih problema i prilagodbi.

“Smatram da će nastava biti sadržajna i zanimljiva učenicima. Nastava u turnusima je izvrsna za smanjenje broja učenika putnika u autobusima i minibusevima – kako bi se olakšalo i prijevoznicima održavanje epidemioloških mjera, a ne poskupljuje se cijena prijevoza. U jednom tjednu se voze učenici od prvog do šestog razreda, a u drugom tjednu učenici od prvog do četvrtog razreda te učenici sedmih i osmih razreda. Jedino loše je u ovoj organizaciji što se učenici neće moći družiti onako kako su navikli inače”, zaključuje ravnateljica Basar.

Skraćeni školski satovi

Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja, do jučer je izdano nekoliko stotina suglasnosti školama za skraćenje sata, javlja Novi list. Tako je Grad Zagreb dobio dopuštenje za 48 srednjih i 16 osnovnih škola, Grad Split za 29 osnovnih škola, Čakovec za pet, Splitsko-dalmatinska županija za sve škole koje rade u dvije smjene, a po istom principu odobreno je skraćenje sata i u školama čiji je osnivač Brodsko-posavska županija.

Grad Vinkovci dobio je odobrenje za sedam osnovnih škola kojima je osnivač, a Koprivničko-križevačka županija za 13 osnovnih škola kojima su osnivači gradovi i županija, a koje će raditi u dvije smjene. Istovremeno, Ministarstvo je do jučer zaprimilo i 135 zahtjeva škola za dodatnim zapošljavanjem spremačica na određeno vrijeme, a ti zahtjevi još uvijek stižu, javlja Novi list.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.