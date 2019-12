ZADARSKI VIJEĆNIK KRITIZIRAO KOLINDU PA GA PROZVALO MINISTARSTVO: ‘Molim za milost, preklinjem da me ne kaznite…’

Iz dopisa Etičkog povjerenstva vidljivo je da je netko prijavio Pupića Bakrača pa se stvorila moralna dilema oko toga može li političar i županijski vijećnik pisati tako o predsjednici države te istovremeno raditi u Ministarstvu poljoprivrede kao inspektor za ribarstvo

Zadarski županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač našao se na meni Etičkog povjerenstva Ministarstva poljoprivrede nakon što je na Facebooku kritizirao aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, piše Slobodna Dalmacija. Naime, nakon što je predsjednica objasnila zašto je pjevala na rođendanu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Pupić Bakrač je na Facebooku napisao:

“Koja lavovska borba protiv korupcije. Ne mogu dokučiti dal se pravi glupa ili je stvarno glupa ili je u pitanju jedno i drugo pa imamo glupost na kvadrat. Dilemu mi pričinjava kvantitet izrečenih i učinjenih stupidnosti, a bogme i kvalitet.” Inače, Pupić Bakrač osim vijećničkog posla obavlja i posao ribarskog inspektora u Ministarstvu poljoprivrede.

Povrijedio kodeks državnih službenika?

Poslije statusa zadarskog županijskog vijećnika, na adresu mu je stigao dopis Etičkog povjerenstva Ministarstva poljoprivrede koju potpisuje Lana Bogdan, povjerenica za etiku Ministarstva poljoprivrede. Iz dopisa je vidljivo da je netko prijavio Pupića Bakrača pa se stvorila moralna dilema oko toga može li političar i županijski vijećnik pisati tako o predsjednici države te istovremeno raditi u Ministarstvu poljoprivrede kao inspektor za ribarstvo.

“Zaprimila sam pritužbu u kojoj podnositelj pritužbe smatra da ste povrijedili Etički kodeks državnih službenika, odnosno da ste povrijedili pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih su državni službenici dužni postupati, tj. da niste pri iznošenju osobnih stavova pazili na ugled državne službe i osobni ugled, kako je predviđeno člankom 8. Etičkoga kodeksa. Na temelju članka 19. i članka 20. Etičkoga kodeksa dužna sam provesti postupak ispitivanja osnovanosti navedene pritužbe te vas molim za pisanu izjavu o istoj”, napisala je Bogdan u dopisu.

Priznao krivnju, a spomenuo i ‘moralnu policiju’

Ova objava na Facebooku je ujedno treći put da se Etičko povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede bavi Pupićem Bakračem, piše Slobodna Dalmacija. Ipak, zadarski vijećnik ironično priznaje krivicu.

“Eto, priznajem, kriv sam, iako ne znam točno za što, za štogod vi kažete. Molim za milost. Preklinjem vas da me ne kaznite strogo. Više neću griješiti. Spreman sam prije bilo kakvih istupa u javnosti konzultirati se s Moralnom policijom”, objavio je Pupić Bakrač uz misao da je Etičko povjerenstvo preuzelo “ingerenciju da ocjenjuje moralnu podobnost” njegovog političkog djelovanja kao i javnih nastupa.

Misli da ga oporba sabotira

“Najprije su me prijavili da za radnog vremena plivam na gradskom bazenu, a imao sam slobodan dan. Drugi put su me prijavili da sam otišao na sjednicu Saborskog odbora za promet, a i tada sam uzeo slobodan dan. Ovo je treća anonimna prijava, ali mi ne žele otkriti tko me prijavljuje. Čak da su prve dvije prijave i točne, to bi bila povreda radne dužnosti, pa za to postoje druge sankcije, a ne ‘moralna policij’”, ali ja nikada na poslu nisam dobio niti jednu opomenu, a četiri-pet godina sam po broju inspekcijskih nadzora bio ispred svih inspektora u državi”, govori zadarski vijećnik.

Pupić Bakrač je uvjeren kako mu se takve stvari događaju zbog opozicije koja ga sabotira. Tvrdi da su u Državnom inspektoratu “od vrha do dna” sva rukovodeća mjesta “pokrivena” članovima HDZ-a pa ga smatra HDZ-ovim, a ne Državnim inspektoratom. Pupić Bakrač postavlja pitanje može li netko politički djelovati protiv HDZ-a i ostati inspektor te smatra da će se to vidjeti na njegovom primjeru. Pupić Bakrač navodi da je za svaku sjednicu Županijske skupštine ili Gradskoj vijeća uzimao slobodan dan, dok su neki njegovi kolege iz redova HDZ-a, koji su također inspektori i vijećnici, imali odobrenje za odlaske na sjednice unutar radnog vremena. Odobrenje im je navodno dao sam ministar. Zbog svega navedenog, u svom ironičnom priznanju inspektor piše: “Moralna policija izda brošuru, neku vrstu moralnog zakonika za državne službenike, jer sadašnji etički kodeks ne obuhvaća dovoljno široko sve aspekte života državnih službenika u procjeni njihove podobnosti”.

‘Nisu naveli što je točno sporno’

“Je li sporno to što se državni službenik kao županijski vijećnik očituje o dnevno političkim događajima, je li sporno što spominjem predsjedničinu lavovsku borbu protiv korupcije, je li sporno to što sam u očitovanju spominjao Kolindu Grabar-Kitarović i Milana Bandića, a možda ne bih smio, je li sporna dilema koju sam iznio, dal se predsjednica pravi glupa ili je stvarno glupa ili je u pitanju jedno i drugo?”, pita se Pupić Bakrač jer Etičko povjerenstvo nije točno navelo što je u njegovoj objavi sporno.

Ponovno se ironično pita “je li sporna njegova konstatacija da Kolinda Grabar-Kitarović u zadnje vrijeme lupeta puno gluposti ili je možda sporno sve navedeno?”. Pupić Bakrač spominje da Ustav svima jamči slobodno političko djelovanje pa onaj tko misli da je oklevetan ili mu je povrijeđen ugled i čast može dignuti privatnu tužbu. Zbog toga on smatra da se u njegovom slučaju Etičko povjerenstvo stavlja iznad Ustava i da se pretvara u moralnu policiju.

