TRAŽI SE POOŠTRAVANJE MJERA, ALARMANTNO I U JOŠ NEKIM ŽUPANIJAMA: ‘Imamo i bolesnike od 30 do 40 godina s kompliciranim plućnim embolijama’

Osim Zadra, zabrinuti su i u ostatku Hrvatske i ističu kako će se prave brojke tek vidjeti kada se počne s opsežnijim testiranjima

U Zadarskoj županiji otkriven je 61 novi slučaj zaraze, a testiralo se njih 80, pa je udio pozitivnih čak 76 posto. Zato, Zadarska županija na Uskrsni ponedjeljak traži da im Nacionalni stožer odobri strože mjere – maske na otvorenom i to oko tržnica i u blizini trgovačkih centara gdje je veći protok ljudi bez obzira na fizički razmak. Zabranila bi se prodaja alkohola nakon 20 sati, do kada bi raditi ugostiteljski objekti, ali i kazina.

“Nije to današnji nagli porast, to već zadnjih par dana brojevi rastu, bili su praznici pa onda je to možda malo čini da je to malo veći porast”, rekao je Edi Karuc, zamjenik ravnatelja u Općoj bolnici Zadar za RTL.

No zabrinuti su i u drugim dijelovima Hrvatske. Zabilježeno je 138 novih slučajeva zaraze, no porast bi mogao biti i veći da se zbog blagdana ne testiraju samo hitni slučajevi.

‘Vrlo moguće da će doći do određenog skoka’

“Vrlo moguće da će doći do određenog skoka i porasta broja novozaraženih samim time što se ovih dva dana nisu testirali, svi će se grupirati sutra ili prekosutra”, rekla je Iva Pem Novosel, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Bolnice se pune, otvaraju se i novi odjeli. Jedan već danas u KB Dubravi. A u Dubrovniku u općoj bolnici leži 65-ero pacijenata.

“Imamo i bolesnike od 30 do 40 godina i imaju otprilike prilične teške kliničke slike s upalama pluća i komplicarnim plućnim embolijama”, rekao je Stjepan Đuričić, infektolog u Općoj bolnici Dubrovnik.

Spas u cijepljenju?

U tijeku su pripreme za masovno cijepljenje na zagrebačkom Velesajmu – sutra stiže i sanitetski materijal. Sve treba biti spremno do srijede kada očekuju cijepiti 1500 građana. “Situacija je ta da smo unazad tri dana slali mailove osobama koje se nalaze na platformi i sada primamo njihovo potvrde za cijepljenje”, rekla je Cecilija Rotim, glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.