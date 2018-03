“U razgovoru je majka objasnila detalje i okolnosti zbog kojih njihovo dijete nije bilo u mogućnosti pohađati pripravu za sakramente, a istaknulo se kako je reakcija župnika da ne pripusti dijete sakramentima bila sasvim razumljiva, budući da crkveni Zakonik nalaže brižljivu i doličnu pripravu”, priopćeno je iz zadarske Nadbiskupije

Ubrzo nakon što su mediji jučer objavili skandaloznu priču iz Zadra gdje je župnik don Srećko Petrov najavio 9-godišnjoj Aurori Pavić da u svobnju ne može pristupiti primanju sakramenta prve pričesti jer je često izostajala s crkvenog vjeronauka, zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić odlučio je dopustiti župniku da pripusti dijete sakramentima.

Djevojčica, naime, od rođenja boluje od GERB-a, refluksa želuca, astme i aberantnog trahealnog bronha zbog čega otežano diše i ima česte upale pluća. Zbog svih tih zdravstevnih tegoba često je na liječenju pa je mnogo izostajala i s nastave u školi te s crkvenog vjeronauka i priprema za prvu pričest.

“Reakcija župnika bila je sasvim razumljiva”

Župnik je stoga procijenio da ove godine nije spremna poput ostale djece te joj, po riječima same djevojčice, to priopćio pred ostalom djecom posramivši je. Uza sve to, Aurorina majka, Ana Pavić, boluje od teškog oblika artritisa i Hodgkinovog limfoma, a otac je nedavno ostao bez psola. Zbog bolesti majka i djevojčica često moraju na liječničke preglede, s tim da Aurora odlazi u Rijeku, što objašnjava česte izostanke u školi, a i na vjeronauku. Nakon što je jučer nadbiskup Puljić primio roditelje djevojčice i razgovarao s njima, Tiskovni ured Zadarske nadbiskupije poslao je priopćenje, piše Zadarski list.

A u priopćenju piše: “U razgovoru je majka objasnila detalje i okolnosti zbog kojih njihovo dijete nije bilo u mogućnosti pohađati pripravu za sakramente. Također se istaknulo kako je reakcija župnika don Srećka Petrova, da ne pripusti dijete sakramentima, bila sasvim razumljiva, budući da crkveni Zakonik nalaže brižljivu i doličnu pripravu (usp. Zakonik kanonskog prava, kann. 913-914). Budući da dijete nije pohađalo vjeronauk župnik je trebao slijediti crkvene propise koji su, osim za pripravnika, znak i pravednosti prema ostaloj djeci koja su uredno pohađala pripravu.

“Roditelji su trebali obavijestiti župnika”

Brigu o pohađanju školskih i župnih obveza prije svega dužni su voditi roditelji. Stoga je potrebno na početku same školske godine obavijestiti župnika o eventualnim problemima i poteškoćama djeteta kako bi crkvena zajednica na vrijeme iznašla najbolja moguća rješenja.

Klima koja se stvorila nakon istupa u javnost u prvom redu nije bila dobra za dijete, posebice zbog objave njegove slike, imena i bolesti. Vodeći računa o stanju i budućnosti najslabijih, a u ovom slučaju to su djeca, zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić odlučio je dopustiti župniku don Srećku Petrovu da pripusti dijete sakramentima“, stoji u odgovoru Nadbiskupije koji smo dobili.