ZADAĆA MALOG KARLOVČANINA (12) S AUTIZMOM SLAMA SRCE: ‘Nitko me ne želi u svojoj školi pa nemam prijatelja’

‘Nitko me ne želi u svojoj školi, pa nemam prijatelja. Mi ne znamo što to znači. Moglo bi se promijeniti samo ako odrasli to žele’, napisao je u svojoj školskoj zadaći 12-godišnji Gabrijel P. iz Karlovca, dječak s autizmom koji pohađa redovnu školu

Majka dvanaestogodišnjeg Gabrijela P. iz Karlovca, dječaka s autizmom koji pohađa redovnu osnovnu školu, danas je na Facebooku objavila tekst njegove školske zadaće. Dječak je zbog svoga autizma neverbalan i s okolinom komunicira isključivo putem računala, a njegova zadaća iz predmeta Priroda i društvo, naslovljena “Što Gabrijelu znači Hrvatska”, jednostavno slama srce. U njoj je priznao da ga u školi koju pohađa nitko ne želi i da stoga nema prijatelja.

Zadaću dječaka Gabrijela iz Karlovca prenosimo u cijelosti.

“Što Gabrijelu znači Hrvatska? Hrvatska je država u kojoj mi živimo. Ona je mala i ponosna država. Ja da mogu, ne bi živio tu nego u Njemačkoj, jer bi tamo puno bolje živio s mojim autizmom. Vidio sam slike od male Klare, kako su je lijepo prihvatili iako je u kolicima. Nitko me ne želi u svojoj školi, pa nemam prijatelja. Mi ne znamo što to znači. Moglo bi se promijeniti samo ako odrasli to žele.”

