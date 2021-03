ZABRINJAVAJUĆE STANJE U JEDNOJ ŽUPANIJI, MOGUĆE SU NOVE RESTRIKCIJE: Plenković prelomio – cijepit će se AstraZenecom

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom, deset je preminulo, a u bolnicama je 931 osoba. Broj dosad oboljelih u svijetu bliži se 123 milijuna

Premijer Plenković najavio da će se uskoro cijepiti AstraZenecinim cjepivom

Osnivač BioNTecha Ugur Sahin vjeruje da će Europa i SAD obuzdati Covid-19 do kraja ljeta

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Osnivač BioNTecha vjeruje da ćemo do kraja ljeta obuzdati Covid-19

8:25 – Ugur Sahin, osnivač BioNTecha koji je s Pfizerom razvio cjepivo protiv covida-19, vjeruje da će virus do kraja ljeta biti pod kontrolom u većini europskih država i u SAD-u. Nijemci su sve nestrpljiviji oko restriktivnih mjera uvedenih zbog koronavirusa, a vlade država Europske unije kritizirane su zbog sporog cijepljenja stanovništva i poteškoća u nabavci cjepiva. Sahin, osnivač njemačke tvrtke BioNTech, smatra da su ti problemi privremeni, da je moguće cijepiti 70 posto Nijemaca do kraja rujna i da virus tada više neće biti toliki problem.

“U mnogim europskim državama i SAD-u nam do kraja ljeta više neće biti potrebna opća zatvaranja”, rekao je za novine Welt am Sonntag. “Bit će izbijanja virusa, no ona će biti pozadinski šum. Bit će mutacija, ali nas neće plašiti“.

Dosad je u Njemačkoj barem jednu dozu cjepiva primilo gotovo 9 posto stanovništva. U Britaniji je jednu dozu primilo više od 50 posto državljana.

Kina ima 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom

8:23 – Kina je 20. ožujka imala 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, četiri više nego dan ranije, objavila je u nedjelju kineska zdravstvena komisija. Nacionalna komisija za zdravstvo priopćila je kako su svi novi slučajevi uvezeni iz inozemstva, prenosi agencija Reuters.

Broj novih asimptomatičnih slučajeva, koje Kina ne vodi kao potvrđene, iznosi osam, isto koliko i dan ranije. Od početka pandemije najmnogoljudnija država na svijetu imala je ukupno 90 tisuća slučajeva, a umrlo je 4636 ljudi.

Netanyahu očekuje novi mandat na krilima uspješnog cijepljenja

8:22 – Izrael će u utorak na četvrte izbore u manje od dvije godine. premijer Benjamin Netanyahu očekuje da će napokon moći formirati većinsku vladu zahvaljujući najbržoj kampanji cijepljenja protiv covida-19 na svijetu. (…) Kada su Izraelci prije godinu dana zadnji put izišli na birališta ni desni Netanyahu ni njegov centristički protivnik Benny Gantz nisu dobili dovoljno potpore da formiraju većinu od 61 zastupnika. Svijet, i izraelska politika, od tada su se okrenuli naglavce.

Nekoliko tjedana nakon tih izbora Izrael je ušao u prvo od tri zatvaranja zbog pandemije. Netanyahu i Gantz formirali su zbog toga vladu nacionalnog jedinstva, ističući da nezapamćene zdravstvene i gospodarske prijetnje od pandemije zahtijevaju političku stabilnost. Njihova koalicija, koja je trebala potrajati tri godine, raspala se u prosincu kada je Netanyahu odbio odobriti proračun za 2021. pa će se novi izbori održati 23. ožujka. Netanyahu, Gantz, drugi politički čelnici i birači izrazili su frustriranost zbog naizgled beskrajnog ciklusa kampanja koje su izazvale politički zastoj u zemlji. Ali Netanyahu (71), prepredeni politički veteran s dugim iskustvom u nadmudrivanju suparnika, nada se da će se ovaj put provući zahvaljujući brzom cijepljenju protiv koronavirusa. Izrael ima oko devet milijuna stanovnika, a dvije preporučene doze Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv koronavirusa dobilo ih je gotovo četiri milijuna. Na tom ritmu, po stanovniku najbržem na svijetu, zavide mu mnoge zemlje, uključujući bogate koje još imaju problema s nabavom cjepiva.

“Znate li koliko predsjednika i premijera zove Pfizer i Modernu? Oni ne odgovaraju. Ali kad ih ja zovem, jave se”, hvalio se Netanyahu ovaj tjedan i naglašavao da nitko od njegovih suparnika to ne može.

Premijer Plenković uskoro će se cijepiti cjepivom AstraZenece

Jučer – Plenković će se AstraZenecinim cjepivom cijepiti uskoro, a s obzirom na to da je prebolio koronavirus, s liječnicima će se konzultirati o točnom terminu cijepljenja. No sigurno će se cijepiti AstraZenecom, potvrđeno je Indexu iz Vlade.

Kako doznaju, to bi se moglo dogoditi relativno brzo, vjerojatno u sljedećih nekoliko tjedana.

Zabrinjavajuće stanje u Primorsko-goranskoj županiji

Primorsko-goranska županija jučer je bila najlošija županija u Hrvatskoj što se tiče epidemiološke situacije s 211 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Jučer se testiralo 812 ljudi, a svaki je četvrti pozitivan. Broj zaraženih u PGŽ izrazito je visok danima, a najviše je oboljelih među radnom populacijom.

Riječki KBC bilježi veći broj pacijenata, zbog čega su od danas na snazi nove mjere. Pojačan je nadzor rada javnog prijevoza, trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata, a jedna od preporuka je i da se ne koriste svlačionice u sportskim centrima. Također, od ponedjeljka učenici viših razreda osnovnih škola, kao i svi srednjoškolci, osim maturanata, prelaze na online nastavu.

Vladimir Mićović, ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije govorio je o trenutnoj situaciji u toj županiji. Upitan smatra li da je Nacionalni Stožer prerano krenuo u zatvaranje, Mićović je rekao kako bi se moglo reći da jest.

“Možemo vidjeti da u vrijeme kada su se te mjere popuštale imali smo jednu relativno primirenu situaciju koja je, nažalost, ipak bila tempirana bomba za ono što se dogodilo u sljedećem razdoblju. Određena opuštanja građana i zatvaranje u neke zatvorene prostore gdje se zaraza širila. Neformalna druženja i sve što je pokrenulo sva ova događanja”, rekao je Mićović za RTL.

Razmišljat će se o pooštravanju mjera

“Sada je dosta teška situacija i mi smo, zaista, u ovom tjednu primijetili da je to više od 200 svakog dana, što izaziva veliki oprez i pažnju. Ako se situacija sljedećeg tjedna ne bude smirivala, razmišljat će se i o prijedlogu pooštravanja mjera”, kazao je.

Mićović je potvrdio kako je jedan od razloga širenja zaraze prisutnost novih sojeva virusa, ponajviše britanskog soja. “On je prisutan u Europi već neko vrijeme i napravio je neku pomutnju i u Velikoj Britaniji, eksponencijalni rast koji je donio puno žrtava, problema, puni zdravstveni sustav. I kod nas je prisutan preko 50 posto u populaciji virusa u županiji. On se brže širi, brže kolonizira sluznicu, brže prodire u tijelo, širi se dosta i među mladim ljudima i radnom populacijom”, rekao je, dodajući da je sreća što su stariju populaciju dosta procijepili.

Za kraj je poručio kako se nada da će do kraja svibnja procijepiti 50 tisuća starijeg stanovništva, te kako se nada procjepljivanju radne populacije.