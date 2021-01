ZABRANJUJE LI SABOR USTAŠKA OBILJEŽJA? Kraus: ‘Ovisno kolika će volja postojati, prednacrt zakona već je izrađen’

‘Ako postoji dobra volja i ako konačno pređemo s riječi na djela, to možemo učiniti i razračunati s najcrnjom poviješću Hrvatske ‘

Nakon što je Židovska općina Zagreb izvijestila jučer da je većina klubova zastupnika, uključujući i vladajuće, podržala njihovu inicijativu da se pristupi usuglašavanju zakonskog okvira za stavljanje u proceduru zakona kojim bi se zabranilo ustaška obilježja i veličanja zločinaca, predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus rekao je za Dnevnik N1 televizije da su se na sastanku koji je na tu temu održan svi prisutni složili da se prihvaća ideja.

“Sada slijedi to da u saborsku proceduru probamo provesti zakon o zabrani znakovlja ustaškog režima, NDH i veličanja zločina NDH, revizije povijesti, umanjivanja žrtava koncentracijskih logora i negiranja da su logori smrti u NDH u Drugom svjetskom ratu postojali”, rekao je Ognjen Kraus.

Ističe da će procedura trajati ovisno o tome kolika će volja postojati, da je prednacrt zakona već izrađen te da bi se do ljeta moglo izaći na glasanje pred Sabor. “Ako postoji volja vladajuće stranke, taj se zakon može izglasati s dvotrećinskom većinom. Ako postoji dobra volja i ako konačno pređemo s riječi na djela, to možemo učiniti i razračunati s najcrnjom poviješću Hrvatske i riješiti to pitanje”, naglasio je.

KRAUS O ZABRANI USTAŠKIH SIMBOLA: ‘Treba konačno riješiti pitanje o kojem se razgovara već godinama’

Svakodnevni događaji

“Je li moguće da u Njemačkoj postoji organizacija koja nosi kukati križ ili Sieg Heil”, upitao je, a na pitanje što bi bila primjerena kazna, rekao je da bi on govorio o kaznama i događaju.

“Kod nas se svakodnevno odvijaju događaji koji bi se u tome mogli kvalificirati. Prije nekoliko dana u Amruševoj je razbijen kamen spoticanja koji podsjeća na Šaloma Freibergera, posljednjeg zagrebačkog rabina koji se odvezen u logor, samo nekoliko dana nakon postavljanja”, rekao je Kraus te dodao da je odgovor policije na prijavu tog čina bio sramotan.

GENERAL DŽANKO PRISJETIO SE GOTOVININE NAREDBE: ‘Tko se bude igrao s oznakama HOS-a, dobit će nogom u guzicu!’

Manipuliranje poviješću

Što se tiče jučerašnjeg pojavljivanja pripadnika HOS-a na obilježavanju vojno-redarstvene akcije na Maslenici, Kraus kaže kako HOS u toj akciji u ratu nije sudjelovao. “Na Maslenici HOS nije sudjelovao, bio je zabranjen. Točno se zna kako je HOS organiziran, s kojim namjerama i znakovljem. I general koji je vodio bitku na Maslenici rekao je što o svemu misli, kao i general Ante Gotovina. Mi opet manipuliramo s poviješću kao što se manipulira i s poviješću iz Drugog svjetskog rata”, rekao je.

Kraus ne može prihvatiti usporedbu režima u NDH i onog u bivšoj Jugoslaviji. “Ako se petokraka i U i ZDS i Sieg Heil mogu uspoređivati s petokrakom – ja to ne mogu prihvatiti. Nitko tko je za mene iole demokratski razvijen ne može to prihvatiti. Jasno je i to da mi stalno kada govorimo o NDH govorimo i o komunizmu. Nisu isto žrtve rasnih zakona i politički neprijatelji. Nitko mi to ne možemo reći. Znamo što se pod rasnim zakonima događalo, a u Jasenovcu je stradalo i 10.000 djece”, kazao je Ognjen Kraus. “Nadam se da ćemo konačno skinuti ljagu koju nosimo godinama”, dodao je.