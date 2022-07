Fotografija snimljena prekjučer ujutro na plaži u Baški dokaz je da i dalje traje nesmiljena bitka za komadić prostora na plaži – postavljanjem ručnika na plažu još u večernjim satima za drugi dan, piše RiPortal, koji je ispitao i kako se općina na Krku nosi s tim problemom.

Iako se protiv ove neželjene prakse na razne načine bore diljem hrvatske obale Jadrana, pa i bacanjem ručnika u more, na jednoj od najvećih i najljepših plaža na Kvarneru običaj se održao. I to iako je Općina Baška sa svoje strane poduzela – ili poduzima – sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se riješio ovaj problem, i to već unatrag nekoliko godina.

Zabranili rezerviranje, postavili obavijesti, ali i dalje ništa

“Postavljanje ručnika na plaži, čime se rezervira ili čuva mjesto, nesporno iritira i to je poznati problem koji se godinama, i to ne samo u Baški, pokušava riješiti. Bašćanska plaža privlači mnoge turiste i posjetitelje, od čega se veliki dio odnosi na turiste koji su smješteni u susjednim općinama i gradovima, a koji svakodnevno dolaze na kupanje na Velu plažu.

Općina Baška je navedenom problemu htjela doskočiti te je Odlukom o komunalnom redu donesenom 2019. godine propisala zabranu rezerviranja i čuvanja mjesta ostavljanjem ručnika, madraca na napuhavanje i drugih predmeta. Na nekoliko ulaza na plažu postavljene su i obavijesti na nekoliko jezika o navedenoj zabrani.

“Komunalni redari, kao i prethodnih godina, uklanjaju ručnike u jutarnjim satima u špici sezone, kada navedeni problem posebno dolazi do izražaja. Uklonjeni rekviziti s plaže odnose se u skladišni prostor u vlasništvu Općine kako je navedeno na obavijestima koje se nalaze na oglasnoj ploči gdje vlasnici mogu doći preuzeti svoje predmete o čemu se sastavlja zapisnik.”, poručili su iz Općine Baška priznajući kako se zbog provođenja komunalnog reda često nalaze na meti kritika pa i napada gostiju.

Znakovito, po većinu zaplijenjenog se ne dolazi

“Komunalni redari nerijetko su iz navedenog razloga suočeni s negativnim reakcijama pojedinih osoba koje uklanjanje njihovih ostavljenih ručnika i predmeta s plaže smatraju neprimjerenim postupanjem od strane općinskih službenika.”. Zanimljivo, kako poručuju iz Općine Baška, “veliki dio ručnika i ostalih predmeta se nikad niti ne dođe preuzeti”.

Tijekom protekle sezone, tj. u razdoblju od 15. srpnja do kolovoza 2021. godine, evidentirano je 39 slučajeva kads su vlasnici došli preuzeti svoje ručnike/predmete kojima su ‘rezervirali’ mjesto na plaži.

Nabavljaju posebne spremnike

“U dogledno vrijeme razmišlja se nabaviti i posebne spremnike koji bi bili postavljeni na plažu i u njih bi se ubacivali ostavljeni ručnici i ostali rekviziti s ciljem sprječavanja već uobičajene prakse rezerviranja mjesta na plaži. Na taj način moći će se riješiti problem s rezervacijama mjesta koji je uočen u ranim jutarnjim satima.”, otkrivaju iz Općine Baška i priznaju:

“No, tijekom dana objektivno je teško utvrditi je li ručnik ostavljen od osobe koja je privremeno napustila plažu s namjerom da se vrati odnosno tek treba doći na plažu pa ručnik „čuva mjesto“, ili se pak radi o ručniku osobe koja je u moru, na WC-u, koja je otišla popiti piće ili pojesti nešto u nekom od obližnjih objekata uz plažu i sl. I tko bi to bio u stanju učinkovito nadzirati i koliko ljudi bi trebalo za to angažirati, za masu od nekoliko tisuća korisnika plaže i isto toliko ručnika.”, poručuju iz Općine Baška.