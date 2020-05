ZABRANA RADA NEDJELJOM – PREDIZBORNI TRIK ILI? Sprema se ustavna tužba; Gubici se gomilaju, a predviđa se do 15.000 otkaza!

Nacionalni Stožer zasad ne najavljuje hoće li i kada ukinuti zabranu rada nedjeljom, a poduzetnici se spremaju na podizanje tužbe

Rad nedjeljom bi mogao i po treći put na Ustavni sud. Tužbu spremaju poduzetnici s obrazloženjem da im zatvorene trgovine nedjeljom uzrokuju nenadoknadive gubitke zbog kojih će morati otpuštati ljude i zatvarati trgovine.

Nacionalni Stožer zasad ne najavljuje hoće li i kada ukinuti zabranu rada nedjeljom, ali su razveselili ugostitelje kojima će od sutra i nedjelje, moći biti radne. Kupci tako mogu samo u izlogu trgovine gledati što mu se sviđa, ali ne i kupovati jer nedjeljom trgovine više ne rade, javlja RTL.

Porast nezaposlenosti

Još se ne zna hoće li ta mjera smanjiti širenje virusa, ali zato poduzetnici kažu da će sigurno dovesti do porasta nezaposlenosti i to samo u trgovini prema izračunu udruge Glas poduzetnika 10 do 15 tisuća ljudi do kraja godine. Zato će i oni, ako treba, podržati ustavnu tužbu da se ta zabrana skine.

“Ako ograničavamo da imamo jedan neradan dan, to će definitivno utjecati na to da ljudi novce neće trošiti. To se prvenstveno odnosi na sedamdeset posto naše trgovine koja se bavi neprehrambenim proizvodima”, izjavio je Dražen Oreščanin iz Udruge Glas poduzetnika.

S njima se ne slažu građani. U RTL-ovoj anketi 60 posto ispitanika podržava zabranu rada nedjeljom neovisno o epidemiji. 18 posto bi rad nedjeljom zabranilo do kraja koronaopasnosti, a 15 posto bi ih zabranu rada ukinulo odmah. Sindikati želju većine namjeravaju ostvariti zahtjevom prema Vladi.

Predizborni trik ili?

“Tražimo od Vlade RH ponajprije da pokaže da ovo nije samo predizborni trik nego da je doista opredijeljena zabraniti rad trgovina nedjeljom i blagdanom pa neka to napravi zakonskim prijedlogom prije raspuštanja sabora”, rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Trgovački centri tvrde da je im nedjelja drugi najposjećeniji dan s dvadeset posto posjetitelja. Zato predlažu stožeru da umjesto nedjelje kao epidemiološki neradni dan proglase ponedjeljak kada centre posjećuje najmanje ljudi, ispod 10 posto.

Sever ima drugačije brojke. “Vrlo jasni su pokazatelji fiskalizacije koja pokazuje da je nedjelja najslabiji dan za trgovinu. Najjači je petak, zatim slijedi subota, pa onda slijede svi drugi dani u tjednu, nedjelja je zadnja”, dodaje Sever.

S razlogom odabrana

Iz Stožera kažu da je nedjelja s razlogom odabrana kao neradni dan, ali ne znaju hoće li nedjelja kad će biti izbori ovog ljeta ostati neradna.

“Time se ovdje ne bavimo niti znamo kad bi se mogli ili trebali izbori organizirat, što se tiče nedjelje, to je zapravo dan kada se može najviše učiniti kako bi se postigao onaj epidemiološki cilj, a to je da se jedan dan u tjednu malo manje krećemo”, izjavio je načelnik Stožera civilne zaštite Davor Božinović.

No, iako nećete moći kupiti odjeću ili namirnice, već iduće nedjelje ćete moći na kavu jer se mjera zabrane rada na ugostitelje neće primjenjivati, javlja RTL.

