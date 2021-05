ZABRANA RADA NEDJELJOM: Ministar otkrio tko će biti izuzet, a ima i poruku za nezadovoljne: ‘Neka oni prvo provedu 8 sati na blagajni…’

U cijelom nizu sektora imamo problem s radnom snagom i mislimo da neradna nedjelja ne bi dovela do otpuštanja. Svi koji tako olako stavljaju u koš s drugim danima misle da je profit najvažniji trebali bi možda osam sati provesti na blagajni pa onda komentirati kako to izgleda, kazao je Ćorić

Vlada želi ispuniti svoje programsko obećanje, a to je da nedjelja bude dan rezerviran za prijatelje i obitelj i to za sve naše građanke i građane. Većina građana po anketama koje smo radili podupire neradnu nedjelju u trgovinama jer je to veliki sektor koji je najizloženiji radu nedjeljom”, kazao je za RTL Danas Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Ćorić smatra da takvim zakonskim rješenjem mogu onima koji su najugroženiji omogućiti da imaju nedjelju za obitelj.

Odgovorio je i na pitanje što ako se doista u tom slučaju ispune predviđanja velikih poslodavaca koji smatraju da će ukidanjem rada nedjeljom 10 posto zaposlenih ostati bez posla.

“Proteklih smo godina svjedoci da Hrvatska ima nedostatak radnika. U cijelom nizu sektora imamo problem s radnom snagom i mislimo da neradna nedjelja ne bi dovela do otpuštanja. Svi koji tako olako stavljaju u koš s drugim danima misle da je profit najvažniji trebali bi možda osam sati provesti na blagajni pa onda komentirati kako to izgleda”, kazao je Ćorić.

‘Iznimke će biti minimalne’

Na pitanje bi li se zabrana odnosila na sve trgovce ili bi bilo iznimki poput benzinskih crpki, Ćorić je kazao da što je više iznimki, to je zakon ranjiviji pred Ustavnim sudom.

“Upravo zbog toga će iznimke biti minimalne, to će biti samo trgovine u onim objektima koji su infrastrukturno važni, poput zračnih luka, kolodvora, benzinskih crpki i bolnica, ali neće ih biti previše”, naveo je Ćorić za RTL Danas.

Bit će 16 radnih nedjelja: Tada se trgovački lanci koji se najviše opiru mogu namiriti

Potom je pojasnio tu mogućnost 16 radnih nedjelja.

“16 nedjelja pretpostavlja mogućnost da vrh turističke sezone plus nekoliko tjedana oko blagdana budu pokriveni i da trgovački lanci, koji se najviše opiru, mogu namiriti najveći dio potrošnje koja se tada odvija. U ostalim nedjeljama će se prometi prirodno preliti na dane oko vikenda, kada i jesu najveći prometi, prema fiskalizaciji”, rekao je Ćorić.

Na kraju je upitan i planira li Vlada prodati državne udjele u Podravci.

“To ne da nije točno nego u narednom razdoblju očekujemo od Podravke da se širi i preuzima druge firme na tržištu i poveća obujam svog poslovanja. Podravka će ostati u vlasništvu države koliko je i sada”, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Lidl: ‘Nismo protiv, ako će jednaki uvjeti vrijediti za sve’

Lidl Hrvatska načelno nije protivan prijedlogu o ograničavanju rada trgovina nedjeljom, odgovorili su u petak na upit Hine iz tog trgovačkog lanca.

“Što se tiče neradnih nedjelja, Lidl Hrvatska načelno nije protivan tom prijedlogu budući da će uključivati i 16 radnih nedjelja tijekom godine. Istovremeno smatramo da je nužan preduvjet donošenje odgovarajućih propisa od strane nadležnih tijela koji će predvidjeti jednake uvjete za sve trgovine te tako osigurati pošteno tržišno natjecanje”, kaže se u odgovoru Lidla Hrvatska.

Iz ostalih trgovačkih lanaca do kasno poslijepodne nisu odgovorili na upit.