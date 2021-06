Nakon smrti 13-godišnjeg dječaka, za koju se pretpostavlja da je nastupila uslijed ispijanja veće količine energetskih napitaka, ministar zdravstva Vili Beroš krenuo je u osnivanja radne skupine. Zadatak će joj biti ispitati mogućnost smanjenja dostupnosti energetskih pića maloljetnicima. Stručnjaci se mahom slažu oko jedne stvari - energetska pića za mlađe od 18 treba zabraniti!

Riječ je, naime, o pićima bogatima kofeinom koja bi i odrasli trebali konzumirati s velikim oprezom, dok djeci mogu samo štetiti, upozorava zagrebački pedijatar Milivoj Jovančević za Novi list.

"Djeca takva pića apsolutno ne bi trebala konzumirati. I odrasli to zlorabe, događa se da dobiju vaskularne krize u mozgu. Energetska pića definitivno treba zabraniti u dječjoj dobi, školskoj, adolescentskoj, a u odrasloj ih treba izbjegavati ako postoje nekakvi krvožilni problemi, problemi sa srcem, tlakom, mozgom, zapravo svi biološki problemi koji bi mogli biti potencirani prekomjernom stimulacijom", ističe Jovančević.

'Bez tih pića se može'

I dok je kod preminulog dječaka riječ bila o neprepoznatoj srčanoj mani koja je pogoršala reakciju organizma na energetsko piće, u riziku su i svi drugi, upozorava pedijatar.

"Kod mladih, gdje se sve razvija, nitko točno ne zna što se zbiva s poveznicama između moždanih stanica kad je mozak izložen prekomjernoj stimulaciji. To tjera na oprez, nemamo nikakve konkretne podatke o tom djelovanju. Bez energetskih pića se može, i u toj dobi treba ih izbjeći", smatra Jovančević.

Djelovanje energetskih pića u prvom je redu povezano s velikom količinom kofeina, a onda i drugih sastojaka. Kofein podiže tlak, ubrzava metabolizam, organizam se ponaša kao da je u visokoj razini stresa.

"Ubrzava se cirkulacija, rad srca i mozga, a to što je on budniji, to je samo jedan segment funkcioniranja mozga koji vidimo, ali sve su druge regije na isti način podražene, a mozak je regulator svega u organizmu, i izlučivanja hormona i svega drugog. To definitivno nije prirodno, to je umjetno sredstvo kojim se adolescenti prilagođavaju prezahtjevnim uvjetima suvremenog života i rada", zaključuje Jovančević.

'Odlučan sam zaštititi zdravlje'

Koji će model Vlada izabrati kako bi spriječila djecu da kupuju i konzumiraju energetska pića, Beroš jučer nije precizirao, ali je poručio da će zdravlje najmlađih biti zaštićeno.

"Hoće li to biti zabrana za određene kategorije 15 ili 18 godina, to ćemo vidjeti, ali odlučan sam zaštititi zdravlje naših najmlađih", poručio je Beroš nakon sastanka s novoizabranim čelnicima lokalnih i regionalnih vlasti.