ZABORAVLJIVOST HARA HDZ-OM: Mladi zamjenik gradonačelnika Gline, sin župana zatajio kupnju prve nekretnine

Pitali smo Darija Žinića, zamjenika gradonačelnika Gline, zašto u njegovoj imovinskoj kartici nema nekretnine koju je kupio prošle godine

Zaboravljivost u ispunjavanju imovinskih kartica nije uzela maha samo na visokom, ministarskom nivou, nego se spušta i na niže, lokalne razine. Tako, primjerice, zamjenik gradonačelnika grada Gline, Dario Žinić, mladi HDZ-ov političar, inače sin župana Sisačko-moslavačke županije, Ivana Žinića, u imovinskoj kartici u rubrici Podaci o nekretninama ima upisano „Ne postoji“ – iako je prošle godine kupio kuću s okućnicom.

Net.hr je u zemljišnim knjigama bez problema našao podatak da je na katastarskoj čestici 428/3 u Glini Dario Žinić vlasnik, 1/1, ukupno 622 kvadratna metra zemljišta na kojem je „kuća i okućnica“.

I sam zamjenik gradonačelnika Gline potvrdio je da je on doista „taj“ Dario Žinić, da je kupac i vlasnik. Potvrdio nam je da je još sredinom prošle godine kupio zemljište i kuću od dvoje stranih državljana, ali je odmah naglasio da se radi o ruševnom objektu. U Zagrebačkoj ulici, u Glini, na uglu, među obiteljskim kućama, doista se nalazi zapuštena kuća, sa već skinutim, ili propalim krovištem, ali definitivno solidna lokacija za novu gradnju.

Na pitanje koliko je platio kuću i zemljište nije želio odgovoriti, ali je naglasio da će svakako unijeti sve što treba u imovinsku karticu. S obzirom da u zemljišnim knjigama piše da „nema tereta“, da očito nije upisana hipoteka, pitali smo ga znači li to da je nekretninu kupio za gotovinu, no odgovorio je da ju je kupio uz pomoć kredita. I da će i to unijeti imovinsku karticu.

A zašto nije unio na vrijeme i kako to nalaže zakon, u tekućoj godini, dakle, prošloj? „Nemam opravdanja. Imao sam mnogo drugih obaveza. Zaboravio sam. Ne želim se pravdati. Pogriješio sam što nisam unio. I učiniti ću to svakako.“, odgovorio nam je Dario Žinić u kratkom telefonskom razgovoru.

Član HDZ-a od 17 godine

S obzirom da se radi o ruševnom objektu, a da su već viđeni i strojevi na terenu, pitali smo smjera li objekt renovirati ili graditi novu kuću, te ima li svu odgovarajuću dokumentaciju. Naime, prema zakonu je i za rušenje potrebna odgovarajuća dokumentacija. Dario Žinić je rekao da je već krenuo s nekim pripremnim radovima ali je onda sve obustavio jer je upoznat s time da mora imati i „građevinski projekt za rušenje“. Potvrdio je da planira graditi kuću, ali da još nema svu potrebnu dokumentaciju.

Dario Žinić je ušao u vrh glinske vlasti kada je imao svega 31 godinu, izjavio je da se učlanio u HDZ već sa 17 godina, ali da “tata nije znao do posljednjeg trenutka” da će se kandidirati na izborima. Po zanimanju je magistar kineziologije, predstavljaju ga i kao “svestranog sportaša”, a prije nego što je postao lokalni dužnosnik, zamjenik gradonačelnika, Stjepana Kostanjevića, također iz redova HDZ-a, Dario Žinić je vrlo kratko radio lokalnoj osnovnoj školi, kao učitelj tjelesno-zdravstvene kulture. U imovinskoj kartici nije navedeno koliko je plaću primao kao učitelj, no kao zamjenik gradonačelnika prima oko 12 tisuća bruto, odnosno 8200 kuna neto plaću. No, nesumnjivo se radi o značajnom rastu mjesečnih primanja u toj transmisiji iz škole u lokalnu vlast.

Prijavljen je na istoj adresi kao i otac, župan Ivan Žinić, odnosno, još uvijek živi u istom kućanstvu s roditeljima. Župan Žinić u svojoj imovinskoj kartici ima prijavljenu jednu kuću s okućnicom u Glini od sto kvadrata, vrijednu 280 tisuća kuna, čiji je on vlasnik, a supruga je vlasnica kuće i okućnice koja se prostire na 12163 četvorna metra, vrijedne 200 tisuća kuna.

Dario je, očito, odlučio napustiti obiteljsko gnijezdo, ali je zaboravio svoju imovinsku emancipaciju unijeti i u imovinsku karticu.