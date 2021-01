ZABORAVLJENI: Obitelj Jurković iz Gline četvrti dan živi na otvorenom, kontejner ih zaobilazi, na telefone se nitko ne javlja, trebaju pomoć

Građani Gline apeliraju da se javno objave kriteriji za dodjelu kontejnera jer se već javljaju sumnje da će bolje proći oni koji – imaju vezu

Tri dana i tri noći, po hladnoći, kiši, obitelj Predraga Jurkovića iz Hrvatske ulice u Glini živjela je doslovno na otvorenom, uz improvizirano ognjište, uz urušeni zid kuće za koju je i bez ikakvog pregleda jasno da nije više na život, da je sada tek iznimno opasna nakupina cigli. U petak popodne građani Gline koji su manje stradali pomogli su obitelji Jurković da podigne šator, opskrbili ih i s nešto više drva za ogrjev – na još uvijek otvorenom ognjištu. Četvoro djece, zabundano u jakne i pulovere, majka i otac na rubu snaga, a pomoći – još uvijek nema.

Iako su i oni i susjedi koji su im priskočili u pomoć pokušavali kontaktirati službe, do Jurkovića još nitko nije došao službeno.

Kontakt za pomoć obitelji Jurković:

Predrag Jurković: 091 945 8178

Adresa: Hrvatska ulica 22, Glina

Mnogi još nemaju rješenje

U posljednjoj objavi gradonačelnika Stjepana Kostanjevića, staroj tri dana, kada je najavio da obilaze sva pogođena područja, a u Glinu se radi od više do 35 naselja – rečeno je da su zbrinuti „svi koji nemaju krov nad glavom“, no sami Glinjani govore da to nije točno. Da je i prije tri dana, a i danas – još mnogo onih koji nemaju rješenje, koji ne spavaju u barem donekle ljudskim uvjetima.

Uprava Grada Gline je i službeno objavila da je zbog oštećenja zgrade preselila u zgradu vrtića, te da moli građane da ne dolaze uživo prijavljivati štetu, da se ne stvaraju gužve. Na web stranici Grada je objavljena i aplikacija za prijavu štete, no ni obitelj Jurković, niti mnogi drugi nisu u mogućnosti ispuniti aplikaciju – jer nemaju pristup internetu, a na telefone koji su objavljeni za prijavu štete, satima se ne javlja nitko. Oni koji prime poziv pak ne mogu odgovoriti ništa konkretnije, kada bi se pomoć mogla očekivati.

Ima već i konkretnih sumnji da su kamp kućice i kontejneri dodijeljeni i nekim građanima „s vezom“, onima kojima objekti nisu toliko ruševni, a da nekim građanima, kojima su razorene kuće – kontejneri još uvijek ne dolaze, niti ima ikakvih naznaka kada bi mogli doći.

Na Facebook objavi Grada Gline, u kojoj su navedeni brojevi za prijavu štete, ili za potrebe za kontejner već se redaju i komentari očajnih građana. Jedan im zahvaljuje što su broj objavili „već“ za tri dana, te apelira da bi bilo dobro da se na brojeve netko i javlja. Tu si i konkretne objave s imenima osoba kojima bi se trebalo dodijeliti kontejnere.

Potrebni su jasni kriteriji

Nitko u ovom trenutku u Glini ne zna kolika je točno potreba za kamp kućicama i kontejnerima, niti po kojim kriterijima se dodjeljuju. „Očekujemo da se jasno objave kriteriji po kojim se dodjeljuju kontejneri, jer ovim jadnim ljudima ne trebaju prevare i u ovim teškim trenucima.“, kaže sugovornik Net.hr-a, građanin Gline koji smatra da se gradska uprava Gline nije snašla ni u ovom slučaju.

Net.hr je uspio dobiti osobu na broju za „dodjelu kontejnera“, no sugovornik s druge strane je objasnio da on ne zna informacije koje nas zanimaju, da za to treba zvati pročelnika. On samo zaprima zahtjeve, a ne zna niti kada će biti moguće konkretno ispuniti te zahtjeve. Na broj uprave Grada Gline javila se pak ljubazna ženska osoba koja je rekla da ne zna tražene informacije, dala nam je broj mobitela – na koji se nitko nije javljao.

Po svemu sudeći, lokalna vlast u Glini, u gradiću i okolnim mjestima, ni četvrti dan nakon potresa ne uspijeva evidentirati sve pogođene, niti uvesti red u dodjelu pomoći. Zamjenica gradonačelnika, Branka Bakšić Mitić, ustrajno radi na terenu, u naseljima u okolici Gline i iz dana u dan daje vrlo konkretne podatke gdje i kako pomoći, no – centrala, predvođena gradonačelnik Stjepanom Kostanjevićem, ne uspijeva uspostaviti standarde niti riješiti ni najteže slučajeve u samom gradu.

Predragu Jovanoviću, njegovoj supruzi i četvoro djece, prijeti i četvrta noć na otvorenom, sada doduše pod šatorom – ali ni to ne može biti ljudski smještaj na hladnoći i kiši.

