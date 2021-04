OVA ČETVRT MOŽE BITI KLJUČ ZA OSVAJANJE IZBORA U ZAGREBU: No, neki njeni dijelovi i dalje nemaju kanalizaciju, a i busevi rijetko voze

Brezovica je do sada, osim raznih obećanja, dobila samo hrpu ležećih policajaca i jedan semafor, a autobusi do centra grada također ne voze često

Do lokalnih izbora nešto je manje od tri tjedna, a borba za gradonačelnika ili gradonačelnicu Zagreba nikad nije bila neizvjesnija.

Kao swing-state u SAD-u: tko pobijedi u, primjerice, Ohiju, pobjeđuje u cijeloj Americi. Slično je i u Zagrebu sa gradskom četvrti Brezovicom. Kandidati za gradonačelnika Zagreba smatraju da je zagrebačka četvrt Brezovica, u kojoj živi oko 12 tisuća ljudi, ključna za osvajanje izbora zbog čega se, posebno uoči izbora, u toj četvrti svako malo pojavi netko od kandidata sa svojim obećanjima.

Život u metropoli u 21. stoljeću

Za brojne građane Brezovice život u metropoli u 21. stoljeću znači život bez kanalizacije, vode i asfalta. “Vodu imamo, kanalizaciju nemamo. Dolje po cesti je prošlo, ne znam je li netko prikopčao. Ovdje kod nas nije prošlo”, rekao je Marin Pascuttini za RTL. Život bez kanalizacije ne smatra toliko teškim, koliko sramotnim. “Ne samo da sam ja ljutit, ima i ljućih. Što da radimo ne možemo glavom kroz zid”, rekao je.

Gotovo dvije trećine kućanstava u Brezovici nije spojeno na kanalizaciju, dok njih 20 posto nema pitku vodu. “Struju smo dobili, kanalizaciju nećemo možda ni za 100 godina. Vodu nemamo, spojili smo s izvora vodu. Možete si misliti kada treba prati rublje ili se kupati”, rekla je Barica Baranja.

PET KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA ZAGREBA IZBLIZA: Tko obožava Stockholm, kome je uzor Isus, a tko sluša Bebeka?

Hrpa ležećih policajaca

Građani Brezovice 2018. godine prosvjedovali su protiv gradnje kompostane, kada je šira javnost i upoznala tu četvrt. Budući da se političari tog dijela grada sjete uoči izbora, proteklog su vikenda Brezovicu posjetili HDZ-ov kandidat Davor Filipović i SDP-ov Joško Klisović. Filipović je prozvao Jelenu Pavičić Vukičević da je zajedno s Bandićem bila za gradnju kompostane, dok je Klisović obećao infrastrukturu i sve ostalo. Vesna Škare Ožbolt, pak, ističe da na listi ima ljude koji su spriječili gradnju kompostane.

TAJNA USPJEHA VESNE ŠKARE OŽBOLT: Krenula je kao autsajderica s retro-plakatima, pa unervozila HDZ i Filipovića spremila – u bajku

U Brezovici je na lokalnim izborima dosad uvijek pobjeđivao Milan Bandić, a HDZ je odnosio pobjedu na parlamentarnim izborima. No, Brezovica je do sada, osim raznih obećanja, dobila samo hrpu ležećih policajaca i jedan semafor, a busevi do centra grada također ne voze često. “Prilagodili smo se, kako autobusi idu, tako idemo i mi”, rekla je Mirjana.

‘Brezovica budućnosti’

Također, nekadašnji ponos Brezovice, barokni dvorac, stoji neiskorišten, derutan i jadan, a otkako je od početka 2000-ih u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije još više propada. Zbog cijele situacije u cijeloj četvrti nastala je “Brezovica iz budućnosti”, projekt koji pokazuje kako njeni stanovnici vide svoju četvrt. Oni vide obnovljen dvorac, brojne sportsko-rekreacijske sadržaje, hipodrom i biciklističku stazu.

“Ne želimo da je se sjete samo uoči izbora. Nakon kompostane se pojavio projekt Brezovica iz Budućnosti. Vidimo je kao zelenu oazu gdje će uživati Zagrepčani koja će biti bolje povezana jarunskim mostom”, rekla je Nikolina Frklić iz Građanske inicijative “Brezovica Budućnosti”.

OD ZAGREBAČKIH KVARTOVA POTRES JE NAJVIŠE POGODIO BREZOVICU: Dvorac dokrajčen, na crkvi napukli tornjevi, najviše oštećenih kuća