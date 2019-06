ZABORAVITE NA PLJUSKOVE I GRMLJAVINU: Već danas će biti vrlo toplo, a do kraja tjedna proklinjat ćete vrućinu

Idućih dana vrijeme će sve više biti primjereno godišnjem dobu. Još prije nekoliko dana jakne su bile neizbježni dio garderobe, a uskoro će mnogima biti vruće i u majicama kratkih rukava

Pljuskove i grmljavinska nevremena koji su još jučer vladali kopnenim predjelima od danas pa do kraja tjedna zamijenit će vedro i sunčano vrijeme. U danima koji slijede atmosfera će biti stabilnija, a frontalni sustav sa zapada prije nego što dođe do nas slabjet će i skrenuti prema sjeveru. Drugim riječima, povremenim pljuskovima, pa i nevremenima dolazi kraj, objavio je HRT u svojoj vremenskoj prognozi.

A tijekom četvrtka postupno će se i razvedriti te zapuhati umjeren jugozapadnjak. Poslijepodnevna temperatura porast će i do 29 stupnjeva, a ujutro se očekuje oko 16.

Jugozapadnjak i zapadnjak odnijet će sparinu

Danas će u središnjim predjelima prevladavati sunčano i suho, ali i razmjerno vjetrovito vrijeme s umjerenim do jakim jugozapadnjakom i zapadnjakom zbog kojeg će nestati sparine. No, i dalje će biti vrlo toplo s najvišim dnevnim temperaturama koje će mjestimice dosezati 30 stupnjeva.

Na zapadu Hrvatske danas će biti djelomice i pretežno sunčano, dok će se u gorju znantno smanjiti mogućnost pljuskova. Na sjevernom Jadranu porast će vjerojatnost za malo kiše, osobito prema kraju dana na širem riječkom području. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak i jugo uz većinom umjereno valovito more. U Dalmaciji će većinom biti sunčano uz malu mogućnost pljuska. Jugo će pojačati na umjereno do jako, osobito prema otvorenome moru koje će biti umjereno valovito. Najniža temperatura od 14 u zaobalju do 19 na obali, a najviša dnevna od 23 na obali do 28 stupnjeva u Zagori.

Uz prevladavajuće sunčano vrijeme malo toplije bit će i na južnom Jadranu s poslijepodnevnom temperaturom oko 25 stupnjeva, a jutarnjom oko 18. Puhat će umjereno, na otvorenom i jače jugo uz umjerenu valovitost mora, piše HRT.

Napokon stiglo vrijeme za kratke rukave

U narednim danima na Jadranu će biti još toplije, pogotovo od subote kad će oslabjeti jugo. U nedjelju ujutro bit će bure ili burina, a danju će zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano, a i porast će temperatura mora što će razveseliti turiste i kupače.

Do konca tjedna i na kopnu će biti pretežno sunčano i suho. Jugozapadnjak će oslabjeti i u subotu kratkotrajno okrenuti na sjeverni vjetar. Temperatura zraka još će malo porasti – do 30 stupnjeva celzijevih.

Ukratko, vrijeme će biti primjereno godišnjem dobu. Još nedavno jakne su bile neizbježni dio garderobe, a uskoro će mnogima biti vruće i u majicama kratkih rukava.

