ZABORAVITE PERNARA, NOVA ZVIJEZDA ŽIVOG ZIDA JE DEMOGRAF I HDZ-ovac: ‘Sinčić će biti premijer, tu sam osjetio nešto neviđeno’

Demograf je i dalje učlanjen u HDZ, samo mu je to članstvo u jednom trenutku postalo nebitno, kaže

Stjepan Šterc, sveučilišni nastavnik i demograf bio je nesumnjivo jedna od najvećih zvijezda na Prvom kongresu Živog zida održanom u nedjelju, 29.travnja, prva “neočekivana” osoba izvan kruga Živog zida. Odmah je bilo naglašeno da nije član Živog zida, ali i da ga je na stolu dočekala pristupnica. Je li se učlanio u međuvremenu?

“Ne, nisam se učlanio. To nije niti važno u ovom trenutku”, odgovara Šterc tri dana nakon Kongresa. Njegovo je sudjelovanje kao gosta izazvalo pozornost i zato jer je poznato kako je on bio i ostao član HDZ-a te bio i predavač na skupovima HDZ-a. Kako to, jučer HDZ, danas Živi zid? Šterc potvrđuje članstvo u HDZ-u. Dapače, kaže kako je on jedan od osnivača stranke.

‘Nisam se ispisao iz HDZ-a’

Na pitanje kada se ispisao odgovara: “Nisam se ispisao, samo je u jednom trenutku to članstvo postalo stranci nebitno.” Objašnjava da on svoj posao doživljava i kao svojevrsnu misiju. “Odavno upozoravam kako Hrvatskoj prijeti demografski kolaps i želim o tome govoriti, ali želim, kao i mnogi u Hrvatskoj, ozbiljno postupanje. Istina je, o tome sam govorio mnogim političarima, ali i različitim političkim opcijama. Nema tu nikakve mistike, prevažna je to problematika za hrvatsku budućnost kako se ne bi govorili o njoj i na kongresu Živog zida.



Uostalom, govorio sam o njoj i na skupu gospode Milana Bandića i Ivana Lovrinovića, odnosno njihovih stranaka i naravno na klauzurama HDZ-a, iako iz dijela HDZ-a zaduženog za tu problematiku stalno govore da nisu znali ovo ili ono. Netočno. Govorio sam jasno i glasno, držao predavanja, pisao programski dio, ali ako oni ne žele slijediti put struke za izlazak iz tih problema, sve izgleda kao gubljenje vremena.”

‘Sinčić me oduševio kao osoba i političar’

Kako je došlo do suradnje sa Živim zidom? “Javio se predsjednik Ivan Vilibor Sinčić. Oduševio me kao osoba i kao političar. Iznimno je racionalan i smiren. Potvrdio je spremnost Živog zida za prihvaćanje cijelog demografskog programa od 32 mjere ili 32 koraka za izlazak iz demografske krize.”

Za Kongres Živog zida kaže da je bio “izniman politički događaj” jer je pokazao snagu Živog zida i činjenicu da je to politički projekt koji okuplja mnogo mladih. “Trebali ste vidjeti tu mladost i tu želju za promjenama u Hrvatskoj.” Smatra kako je percepcija Živog zida gledano “izvana” puno drugačija od onog što se osjeti kada se uđe u razgovor s njima.

Je li ekonomoski program Živog zida opasan za RH?

Na pitanje plaše li ga upozorenja mnogih ekonomista da je ekonomski program Živog zida doslovno opasan za hrvatski sustav, Šterc odgovara niječno. “Ne, oni sigurno ne misle biti neozbiljni oko ekonomskog programa. Možda su startali radikalno, kao pokret pobune koji želi brzo riješiti probleme onih kojima je najgore, ali uvjeren sam kako će naći način uključivanja najboljih ljudi ekonomske struke.”

A Pernarova vizija vanjske politike? Bez EU? Želite biti dio tog političkog kursa? “To je standardna priča protiv sustava. Smatram kako je politički legitimno razmatrati i takav politički put, ali osobno ću se kao gost držati svoje problematike, bez uključivanja u te političke rasprave.”

‘Sinčić može postati premijer’

“Živi zid se meni pokazao kao politički okvir koji uvažava znanost. Vjerujte mi, kontaktirao sam s puno političara ali ovdje sam baš osjetio uvažavanje znanstvenika.” Vjerujete li da će Živi zid doista biti u prilici formirati vladu i smatrate li da Ivan Vilibor Sinčić može biti premijer?

“Sinčić je iznimno racionalan i ozbiljan i ima posebnu finoću u komunikaciji. Nakon što sam ga gledao i slušao u Nedjeljom u 2 zaključio sam da taj mladi čovjek doista može biti u dogledno vrijeme premijer. A što se tiče vlade, Živi zid je prva izraženija politička snaga u Hrvatskoj koja tvrdi kako će prekinuti niz formiranja stranačkih vlada, ali potvrđuju i spremnost formiranja stručne vlade.”

Na pitanje kako će se sada predstavljati u javnim nastupima i hoće li sada biti “predstavnik Živog zida”, ili…odgovara: “Bit ću kao i do sada, prije svega Stjepan Šterc, demograf”. Neće li mu ekipa iz Živog zida zamjeriti to što se nije učlanio u Živi zid? “Ne, ali možda se i učlanim, iako to doista nije presudno.”