Novi sustav naplate cestarina bi u Hrvatskoj trebao stupiti na snagu za oko tri godine, a podrazumijeva elektroničku naplatu po prijeđenom kilometru putem satelitskog praćenja, što bi trebalo riješiti problem protočnosti. Takav sustav se nigdje u Europi ne koristi za osobne automobile, neke zemlje i dalje imaju naplatne kućice, dok neke imaju vinjete, pa se ponovo postavlja pitanje bi li vinjete bile bolje rješenje, piše Varaždinski.

Bivši varaždinski župan i nekadašnji ministar gospodarstva Radimir Čačić smatra da je ta dilema promašena te da je suština problema negdje drugdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, ovaj najavljeni sustav će biti dobar. Protočnost neće biti više 300 nego 3000, ali to je tehnika. To je manje bitno. Nije toliko bitna tehnologija, koliko su bitne tarife. Mi imamo 386 milijuna eura prihoda od autocesta, dok recimo Slovenija ima 494. A imaju dvostruko manje autocesta. No takav njihov prihod nije radi vinjeta! Oni na vinjetama imaju svega 95 milijuna eura od tih 494 milijuna! Dakle, samo jedna petina. A ostalo je prihod od kamiona", kaže Čačić.

Lobi kamiondžija

Čačić napominje da u Hrvatskoj 73 posto prihoda dolazi od osobnog prijevoza (što bi mogle biti vinjete), a samo 27 posto od kamiona.

"Razlog tome je što je naša cijena na kamionima dva puta niža u odnosu na Sloveniju te dva i pol puta manja u odnosu na Austriju i europski prosjek. A zašto je tako? Pa zbog lobija kamiondžija. Mi dajemo dva i pol puta nižu cijenu kamionima iz cijele Europe zato da bi naše kamiondžije imale nisku cijenu. Dakle, mi ostali financiramo sve europske kamione da nam uništavaju autoceste", tvrdi Čačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da izračuni pokazuju da bi cijene autocesta za osobni prijevoz mogle biti dvostruko manje kad bi se kamionske tarife izjednačile s europskima. "Da, mi građani plaćamo dva puta veću cijenu za autoceste nego što bismo plaćali kada bismo tarifu za kamione ujednačili s europskom. Mi bismo najnormalnije mogli prepoloviti cijenu za aute, a izvan ljetne sezone i niže, za 70 posto."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ističe da se ni jedan ministar prometa dosad tome nije bio u stanju suprotstaviti zbog glasova. "Razlog je financiranje stranaka, oni financiraju stranke", dodaje.

Vinjete bi morale koštati 300 eura!

Čačić smatra da vinjete uopće nisu tema. "Nama treba tih 400 milijuna eura da bismo mogli održavati autoceste. Ako kamionske tarife ostanu iste, a osobni prijevoz pretvorimo u vinjete, te vinjete bi koštale 300 eura godišnje! Dakle, to nitko ne bi kupio. Ako bi cijena bila prihvatljivija, onda ne bi bilo dovoljno prihoda", rekao je Čačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je da vinjeta nije pravedna jer oni koji se voze manje plaćaju onima koji se voze više. "Meni bi vinjeta bila odlična jer tri, četiri puta tjedno idem u Zagreb. Ali to znači da će to platiti netko drugi."

Smatra da je rješenje samo jedno: "Nije stvar u tome kako ćemo pratiti promet. Nije stvar u tehnologiji, nego u tarifama. Jedino rješenje je ući u sukob s kamionskim lobijem", rekao je Čačić, piše Varaždinski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ima li hrvatski eksperiment cestarina smisla i zašto svi misle da će propasti? 'Ako ne bude radio, imamo izlaz - vinjete'