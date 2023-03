U HRT-ovoj emisiji U mreži Prvog, urednice i voditeljice Jasmine Popović, gosti su bili Gordan Akrap sa Sveučilišta Sjever, Zorana Baković, posebna dopisnica slovenskog "Dela" za Aziju i Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Ruskoj Federaciji.

Akrap smatra kako će doći do intenziviranja aktivnosti u Ukrajini.

"S jedne strane Rusija neće moći dugo izdržati ovaj ritam napada i pokušaja okupiranja dodatnih područja u Ukrajini, a s druge strane kada se stvore klimatološki uvjeti, doći će do pokretanja proljetnih i ljetnih ofenziva s ciljem oslobađanja okupiranih teritorija. To je očekivani slijed događaja u narednih 5-6 mjeseci", naglašava.

Naglasio je kako će se do kraja godine u Rusiji i Ukrajini stvoriti uvjeti za razgovore.

Xi Jinping ključan

Baković govori kako je prošlog tjedna završilo godišnje zasjedanje kineskog najvišeg zakonodavnog tijela koje je dalo 3., a možda i neograničeni mandat Xi Jinping-u na čelu države i vojske.

'Kina je rekla kako neće naoružavati ni jednu stranu'

"Sada ćemo vidjeti kakvo će biti njegovo učešće u događanjima u Ukrajini i svijetu. Na dan kada je on ponovno dobio mandat, Kina je posredovala u obnovi diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, što je znak da će Kina tako posredovati i igrati sličnu ulogu i u drugim krizama, a po svemu sudeći to je ukrajinska", istaknula je.

Rekao je kako se očekuje da će Xi Jinping već 21. ovog mjeseca doći u Moskvu te da će odmah nakon toga razgovarati sa Zelenskim, a onda ćemo, kako kaže, vidjeti što se konkretno u kineskim prijedlozima krije.

"Kina je rekla kako neće naoružavati ni jednu stranu, ali to će uvelike ovisiti o tome kako će se SAD i njezini saveznici ponašati prema Kini, odnosno prema njenoj najbitnijoj neuralgičnoj točki, a to je Tajvan", govori.

Kovačević smatra da će do pregovora doći tek ako Rusija uspije ili ne, naći alternativna tržišta za svoje proizvode.

Rusija i njena pregovaračka situacija će biti sve slabija

"Ako ne uspije, naći će se u ozbiljnim ekonomskim problemima, unatoč tome što pad njenog BDP-a nije onoliki kakav se očekivao", rekao je.

Dodaje da je ključno da Rusija doživi takav poraz u Ukrajini da Vladimir Putin svojoj javnosti to neće moći prikazati kao pobjedu.

"Rusija nije uspjela u ostvarivanju svojih nauma, ali Ukrajina još nije pobijedila", istaknuo je.

Akrap je rekao kako vrijeme bude više prolazilo Rusija i njena pregovaračka situacija biti će sve slabija, a da Rusija već neko vrijeme traži manevarski prostor za pregovore.

Mirna opcija ujedinjenja prioritet

Baković naglašava kako Kina i Rusija nikada nisu bile u velikoj strateškoj ljubavi kako se to čini.

"To su zemlje s kopnenom granicom od 4 200 kilometara s povijesnim nesuglasicama i velikim dijelom teritorija za koji Kina misli da joj Rusija duguje jer ga je otela", rekla je.

Smatra da je ključno to što je agresija na Ukrajinu spustila velike ambicije Kine da se riješi Tajvan. Xi Jinping govori kako je mirna opcija ujedinjenja prioritet.

Na pitanje je li Kini u interesu oslabiti SAD, Kovačević je kazao kako se Kina i Rusija suprotstavljaju onome što Amerika zove poredak uspostavljen na pravilima.

"Njihovo pitanje je tko donosi pravila, a jasno je da to donosi Amerika i jasno je da Kina na to ne pristaje. Na to ne pristaje ni Rusija pokušavajući se inaugurirati u ravnopravnog partnera za razgovore o pitanjima globalne sigurnosti", rekao je.